Британская роскошь на вершине: Bentley сместила Rolls-Royce с пьедестала

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

11 декабря 2025, 12:59

Bentley стала лидером люксового сегмента в России обогнав Lamborghini

Bentley стала лидером люксового сегмента в России обогнав Lamborghini

Британская роскошь на вершине: Bentley сместила Rolls-Royce с пьедестала

Bentley стала лидером люксового сегмента в России обогнав Lamborghini

Рынок роскошных авто снова растет. Продажи в ноябре показали рекорд. Британский бренд занял первое место. Кто же стал главным аутсайдером? Узнайте подробности в нашем материале.

Рынок роскошных авто снова растет. Продажи в ноябре показали рекорд. Британский бренд занял первое место. Кто же стал главным аутсайдером? Узнайте подробности в нашем материале.

Российский рынок новых автомобилей сегмента Luxury продолжает удивлять экспертов и демонстрировать завидную стабильность. Несмотря на общие экономические тенденции, спрос на сверхдорогие машины не только не падает, но и показывает уверенный рост. Свежие данные за ноябрь 2025 года, опубликованные «Российской Газетой» со ссылкой на аналитику АО «ППК», служат ярким тому подтверждением.

В последний месяц осени российские покупатели приобрели 65 новых люксовых автомобилей. Эта цифра на 51% превышает показатели ноября прошлого года, что говорит о высокой активности в этом узком, но финансово емком сегменте. Такая динамика свидетельствует о том, что для состоятельных клиентов автомобиль остается важным атрибутом статуса и надежным вложением средств.

Главной интригой ноября стала смена лидера. На вершину рейтинга поднялась британская марка Bentley, дилерам которой удалось реализовать 20 автомобилей. Этот результат позволил компании обойти своих традиционных конкурентов и укрепить позиции на российском рынке. Успех марки обеспечивается как классическими моделями, так и новинками, которые находят отклик у ценителей роскоши и комфорта.

Вслед за лидером расположились итальянские производители суперкаров. Второе место уверенно заняла марка Lamborghini с результатом в 18 проданных машин. Во многом такой показатель был достигнут благодаря невероятной популярности одной из моделей бренда. Замыкает тройку лидеров еще один представитель британского автопрома - Rolls-Royce. В ноябре на учет было поставлено 14 автомобилей этой легендарной марки. Кроме того, в статистику продаж попали семь новых Ferrari, а также по три автомобиля Aston Martin и Maserati.

Если рассматривать предпочтения покупателей в разрезе конкретных моделей, то здесь пальму первенства удерживает кроссовер Lamborghini Urus. В ноябре этот мощный и харизматичный автомобиль выбрали 17 россиян. Бывший лидер, монументальный Rolls-Royce Cullinan, на этот раз оказался на второй строчке с 10 проданными экземплярами. Такой же результат показал и элегантный Bentley Continental GT, разделив с британским внедорожником второе место по популярности.

Общая картина с начала года также выглядит весьма позитивно. За одиннадцать месяцев 2025 года в России было реализовано 638 новых автомобилей класса Luxury. Это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рынок продолжает расти, доказывая, что спрос на эксклюзивные автомобили остается высоким, а состоятельные покупатели готовы инвестировать в престижные и технологичные транспортные средства.

Упомянутые модели: Bentley Continental GT (от 14 290 000 Р), Lamborghini Urus (от 15 200 000 Р), Rolls-Royce Cullinan
Упомянутые марки: Bentley, Lamborghini, Rolls-Royce, Ferrari, Maserati, Aurus
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Бентли, Ламборджини, Ролс Ройс, Феррари, Мазерати, Аурус

Похожие материалы Бентли, Ламборджини, Ролс Ройс, Феррари, Мазерати, Аурус

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставропольский край Тверь Владивосток
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться