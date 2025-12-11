Британская роскошь на вершине: Bentley сместила Rolls-Royce с пьедестала

Bentley стала лидером люксового сегмента в России обогнав Lamborghini

Рынок роскошных авто снова растет. Продажи в ноябре показали рекорд. Британский бренд занял первое место. Кто же стал главным аутсайдером? Узнайте подробности в нашем материале.

Рынок роскошных авто снова растет. Продажи в ноябре показали рекорд. Британский бренд занял первое место. Кто же стал главным аутсайдером? Узнайте подробности в нашем материале.

Российский рынок новых автомобилей сегмента Luxury продолжает удивлять экспертов и демонстрировать завидную стабильность. Несмотря на общие экономические тенденции, спрос на сверхдорогие машины не только не падает, но и показывает уверенный рост. Свежие данные за ноябрь 2025 года, опубликованные «Российской Газетой» со ссылкой на аналитику АО «ППК», служат ярким тому подтверждением.

В последний месяц осени российские покупатели приобрели 65 новых люксовых автомобилей. Эта цифра на 51% превышает показатели ноября прошлого года, что говорит о высокой активности в этом узком, но финансово емком сегменте. Такая динамика свидетельствует о том, что для состоятельных клиентов автомобиль остается важным атрибутом статуса и надежным вложением средств.

Главной интригой ноября стала смена лидера. На вершину рейтинга поднялась британская марка Bentley, дилерам которой удалось реализовать 20 автомобилей. Этот результат позволил компании обойти своих традиционных конкурентов и укрепить позиции на российском рынке. Успех марки обеспечивается как классическими моделями, так и новинками, которые находят отклик у ценителей роскоши и комфорта.

Вслед за лидером расположились итальянские производители суперкаров. Второе место уверенно заняла марка Lamborghini с результатом в 18 проданных машин. Во многом такой показатель был достигнут благодаря невероятной популярности одной из моделей бренда. Замыкает тройку лидеров еще один представитель британского автопрома - Rolls-Royce. В ноябре на учет было поставлено 14 автомобилей этой легендарной марки. Кроме того, в статистику продаж попали семь новых Ferrari, а также по три автомобиля Aston Martin и Maserati.

Если рассматривать предпочтения покупателей в разрезе конкретных моделей, то здесь пальму первенства удерживает кроссовер Lamborghini Urus. В ноябре этот мощный и харизматичный автомобиль выбрали 17 россиян. Бывший лидер, монументальный Rolls-Royce Cullinan, на этот раз оказался на второй строчке с 10 проданными экземплярами. Такой же результат показал и элегантный Bentley Continental GT, разделив с британским внедорожником второе место по популярности.

Общая картина с начала года также выглядит весьма позитивно. За одиннадцать месяцев 2025 года в России было реализовано 638 новых автомобилей класса Luxury. Это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рынок продолжает расти, доказывая, что спрос на эксклюзивные автомобили остается высоким, а состоятельные покупатели готовы инвестировать в престижные и технологичные транспортные средства.