31 января 2018, 18:01

Bentley Team M-Sport отправляется за подиумом на «12 часов Батерста»

Гоночный сезон-2018 команда Bentley Team M-Sport откроет в грядущие выходные в Австралии серией Intercontinental GT Challenge. На старт гонки «12 часов Батерста» выйдут 2 роскошных болида Continental GT3.
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Bentley Team M-Sport отправляется за подиумом на «12 часов Батерста» Bentley

Британская команда отправляется на трассу «Маунт-Панорама», чтобы третий раз подряд взойти на подиум по итогам одной из самых сложных гонок на выносливость. После чего команда вернется в Европу, дабы подтвердить титул чемпиона серии Blancpain GT Series Endurance Cup в командном зачете.

Брайан Гаш, директор Bentley по автоспорту: «Мы рады, что снова начинаем гоночный сезон в Батерсте – любимом местечке команды и пилотов с момента нашего первого приезда сюда в 2015-м. Гонка – одна из самых сложных в новом году, и, несмотря на прошлые успехи, мы всегда готовимся к ней с особенной тщательностью».

По словам Гаша, команда не только стремится успешно начать старт сезона, но и строит амбициозные планы на серию Intercontinental GT Challenge-2018. В случае, если будет  подиум, то он «сделает Continental GT3 одним из самых успешных гоночных автомобилей в истории «12 часов Батерста».

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Bentley Team M-Sport отправляется за подиумом на «12 часов Батерста»
Британская команда отправляется на трассу «Маунт-Панорама», чтобы третий раз подряд взойти на подиум по итогам одной из самых сложных гонок на выносливость. После чего команда вернется в Европу, дабы подтвердить титул чемпиона серии Blancpain GT Series Endurance Cup в командном зачете.Брайан Гаш, директор Bentley по автоспорту: «Мы рады, что снова начинаем гоночный сезон в Батерсте – любимом местечке команды и пилотов с момента нашего первого приезда сюда в 2015-м. Гонка – одна из самых сложных в новом году, и, несмотря на прошлые успехи, мы всегда готовимся к ней с особенной тщательностью».По словам Гаша, команда не только стремится успешно начать старт сезона, но и строит амбициозные планы на серию Intercontinental GT Challenge-2018. В случае, если будет  подиум, то он «сделает Continental GT3 одним из самых успешных гоночных автомобилей в истории «12 часов Батерста».
2018-01-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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