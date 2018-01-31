Bentley Team M-Sport отправляется за подиумом на «12 часов Батерста»
Британская команда отправляется на трассу «Маунт-Панорама», чтобы третий раз подряд взойти на подиум по итогам одной из самых сложных гонок на выносливость. После чего команда вернется в Европу, дабы подтвердить титул чемпиона серии Blancpain GT Series Endurance Cup в командном зачете.
Брайан Гаш, директор Bentley по автоспорту: «Мы рады, что снова начинаем гоночный сезон в Батерсте – любимом местечке команды и пилотов с момента нашего первого приезда сюда в 2015-м. Гонка – одна из самых сложных в новом году, и, несмотря на прошлые успехи, мы всегда готовимся к ней с особенной тщательностью».
По словам Гаша, команда не только стремится успешно начать старт сезона, но и строит амбициозные планы на серию Intercontinental GT Challenge-2018. В случае, если будет подиум, то он «сделает Continental GT3 одним из самых успешных гоночных автомобилей в истории «12 часов Батерста».
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