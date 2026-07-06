Почему эксперты считают Torcal новой вехой для Bentley и что изменится для покупателей

6 июля 2026, 00:07
Bentley Torcal: первый электрокроссовер бренда выходит на рынок осенью 2026
Bentley Torcal: первый электрокроссовер бренда выходит на рынок осенью 2026
Bentley приоткрыла завесу тайны над своим первым полностью электрическим кроссовером Torcal. Модель обещает задать новые стандарты в сегменте премиальных электромобилей и уже вызвала интерес у российских автолюбителей. Какие особенности скрывает новинка, почему ее премьера важна именно сейчас и что говорят специалисты - разбираемся подробно.
Для российских автомобилистов новость о выходе Bentley Torcal может стать знаковой: впервые за всю историю бренда британцы выпускают полностью электрический кроссовер, который способен изменить расстановку сил в премиальном сегменте. В условиях, когда рынок электромобилей в России только начинает набирать обороты, появление подобной модели от Bentley может стать сигналом для других производителей и покупателей, что электрификация - это не просто тренд, а реальность ближайших лет.
Мировая премьера Torcal назначена на 23 сентября в Лондоне. Эта модель станет четвертой самостоятельной линейкой Bentley, присоединившись к Continental GT, Flying Spur и Bentayga. Важно, что Torcal не заменяет Bentayga, а дополняет модельный ряд, занимая нишу чуть ниже по размеру и позиционированию. Длина новинки составит менее пяти метров, что делает ее более компактной альтернативой для тех, кто ищет премиальный электрокроссовер, но не готов к габаритам флагмана.
Название Torcal отсылает к природному парку Эль-Торкаль-де-Антекера на юге Испании, известному своими необычными известняковыми скалами. По словам главы Bentley Франка Штеффена Валлизера, при создании Torcal инженеры уделили внимание каждой детали, чтобы установить новые стандарты по ключевым характеристикам. Внешний облик кроссовера выполнен в новом фирменном стиле, впервые показанном на концепте EXP 15, что подчеркивает стремление Bentley к обновлению визуального языка бренда.
Технические подробности пока держатся в секрете, однако известно, что Torcal построен на той же электрической платформе, что и Porsche Cayenne Electric. Использование 800-вольтовой архитектуры позволяет заряжать аккумулятор на 160 км пробега всего за семь минут. Ожидается, что емкость батареи составит около 108 кВт·ч, а запас хода - от 483 до 563 км. Все версии кроссовера будут оснащены двумя электромоторами и полным приводом, а мощность, по предварительным данным, может варьироваться от 402 до 1139 л.с., если Torcal получит те же агрегаты, что и электрический Cayenne.
Для российского рынка важно, что Bentley не планирует полностью отказываться от моделей с ДВС: следующее поколение Bentayga с бензиновым мотором появится ближе к концу десятилетия. Это решение объясняется нежеланием бренда слишком резко переходить на электромобили, что может быть актуально для покупателей, не готовых к полной электрификации. Важно отметить, что Torcal и Bentayga будут продаваться параллельно, расширяя выбор для клиентов.
Интерес к премиальным кроссоверам с альтернативными силовыми установками растет не только в Европе, но и в России. Например, недавно на рынке появился гибридный BELGEE X80 PHEV, который уже вызвал обсуждение среди экспертов и водителей - подробнее о его особенностях можно узнать в материале о том, как гибридные кроссоверы меняют привычки водителей. Появление Torcal может усилить этот тренд, особенно среди тех, кто ценит сочетание роскоши и современных технологий.
В завершение стоит добавить несколько важных фактов: Bentley Torcal станет первой полностью электрической моделью бренда, что подчеркивает стратегический поворот компании к электрификации. Использование платформы Porsche Cayenne Electric говорит о высоком уровне технологичности и надежности. Для покупателей в России и Европе это означает расширение выбора среди премиальных электрокроссоверов, а для рынка - сигнал о том, что даже самые консервативные бренды готовы меняться под влиянием новых тенденций. В ближайшие годы можно ожидать появления аналогичных моделей и у других производителей класса люкс.
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