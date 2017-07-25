25 июля 2017, 16:15
Bentley выпустит кабриолет Continental GT Convertible Galene Edition
Компания Bentley анонсировала выпуск 30 кабриолетов, названных в честь богини Галены - покровительницы чистого и спокойного моря. Такое название для эксклюзивной модификации выбрано не случайно. Источником вдохновения для дизайнеров стали роскошные яхты Princess Yachts.
Bentley Continental GT
Выпускается с 2006 г.
Новый 14 800 000 Р
Над Continental GT Convertible Galene Edition потрудились инженеры из подразделения Mulliner. Они снабдили модель 4-литровым турбированным двигателем с мощностью 500 л.с. Напомним, что Mulliner - это английская компания по изготовлению автомобильных кузовов, созданная в 1897 году. На сегодняшний день компания Mulliner - подразделение Bentley.
В этой ограниченной серии выйдет последняя генерация Continental GT Convertible. После чего компания приступит к созданию нового поколения модели.
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Комментарии пользователей
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Хорошая машина, мне бы такую.
интересно, когда же они пойдуь, наверное в следующем году, склрее всего в конце года.
Проблема с авто подъемом и опусканием крышки багажника.
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