25 июля 2017, 16:15

Bentley выпустит кабриолет Continental GT Convertible Galene Edition

Компания Bentley анонсировала выпуск 30 кабриолетов, названных в честь богини Галены - покровительницы чистого и спокойного моря. Такое название для эксклюзивной модификации выбрано не случайно. Источником вдохновения для дизайнеров стали роскошные яхты Princess Yachts.
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Bentley выпустит кабриолет Continental GT Convertible Galene Edition Bentley Continental GT

Bentley Continental GT
Выпускается с 2006 г.
Новый 14 800 000 Р
Объявлений: 12
Отзывов: 3
Производитель яхт принимал участие в создании новинки. Результатом совместного творчества стала модель в белом цвете Glacier White в сочетании с акцентами Sequin Blue, а откидной верх - темно-синий. Салон выполнен из натуральной кожи молочного цвета с декоративной прострочкой. Передняя панель напротив пассажирского сиденья украшена картиной Джейме Вилардэла.

Над Continental GT Convertible Galene Edition потрудились инженеры из подразделения Mulliner. Они снабдили модель 4-литровым турбированным двигателем с мощностью 500 л.с. Напомним, что Mulliner - это английская компания по изготовлению автомобильных кузовов, созданная в 1897 году. На сегодняшний день компания Mulliner - подразделение Bentley.

В этой ограниченной серии выйдет последняя генерация Continental GT Convertible. После чего компания приступит к созданию нового поколения модели.

Дизайн и тюнинг Бентли Континенталь Джи Ти, ГТ

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум Bentley Continental GT
Хорошая машина, мне бы такую.
Nikita
Представлен обновленный Bentley Continental GT
интересно, когда же они пойдуь, наверное в следующем году, склрее всего в конце года.
Samuil
Bentley Continental GT
Проблема с авто подъемом и опусканием крышки багажника.
кола
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Bentley выпустит кабриолет Continental GT Convertible Galene Edition
{{model_1572}}Производитель яхт принимал участие в создании новинки. Результатом совместного творчества стала модель в белом цвете Glacier White в сочетании с акцентами Sequin Blue, а откидной верх - темно-синий. Салон выполнен из натуральной кожи молочного цвета с декоративной прострочкой. Передняя панель напротив пассажирского сиденья украшена картиной Джейме Вилардэла. Над Continental GT Convertible Galene Edition потрудились инженеры из подразделения Mulliner. Они снабдили модель 4-литровым турбированным двигателем с мощностью 500 л.с. Напомним, что Mulliner - это английская компания по изготовлению автомобильных кузовов, созданная в 1897 году. На сегодняшний день компания Mulliner - подразделение Bentley.В этой ограниченной серии выйдет последняя генерация Continental GT Convertible. После чего компания приступит к созданию нового поколения модели.
2017-07-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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