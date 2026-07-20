«Не тот» бензин убивает мотор быстрее ям на дорогах: разбираем АИ-92, 95 и 100 по полочкам

20 июля 2026, 20:32
Бензин АИ-92, АИ-95 и АИ-100: как октановое число влияет на двигатель и расход
Бензин АИ-92, АИ-95 и АИ-100: как октановое число влияет на двигатель и расход
Выбор бензина с подходящим октановым числом становится все актуальнее для владельцев автомобилей в России. Разбираемся, чем отличаются АИ-92, АИ-95 и АИ-100, как их использование влияет на ресурс двигателя и стоит ли экспериментировать со смешиванием топлива.
Вопрос выбора бензина с нужным октановым числом волнует многих водителей, особенно когда на заправке приходится решать, какой пистолет взять. Различия между АИ‑92, АИ‑95 и АИ‑100 не ограничиваются только цифрами на табло. От этого решения напрямую зависят работа двигателя, его ресурс и даже расходы на топливо.
Октановое число — это показатель устойчивости бензина к детонации, то есть к преждевременному воспламенению топливно-воздушной смеси в цилиндрах. Чем выше этот показатель, тем лучше топливо справляется с высокими нагрузками и сжатием, что особенно важно для современных моторов. Буквы «АИ» обозначают метод определения октанового числа, а цифры — уровень стойкости к детонации.
АИ‑92 — базовый вариант для автомобилей с невысокой степенью сжатия. Чаще всего это старые отечественные модели или машины с простыми атмосферными двигателями. Такой бензин менее агрессивен по составу, что иногда даже полезно для старых моторов. Однако для современных двигателей его использование может обернуться снижением мощности и увеличением расхода топлива.
АИ‑95 — наиболее распространённый выбор среди владельцев новых автомобилей. Он рассчитан на моторы со степенью сжатия от 10 до 11 и обеспечивает надёжную защиту от детонации. В большинстве случаев именно этот бензин даёт оптимальное сочетание динамики и экономичности. При этом стоит учитывать, что часть АИ‑95 производится с помощью специальных присадок, которые при длительном использовании могут оставлять отложения в двигателе.
АИ‑100 — топливо для высокофорсированных и турбированных двигателей, а также спортивных и премиальных автомобилей. Его применение позволяет повысить мощность и снизить расход, но только если мотор действительно рассчитан на такой уровень октанового числа. Для старых или простых двигателей использование АИ‑100 может быть не только бесполезным, но и вредным: возможны перегрев и ускоренный износ деталей.
Смешивание бензинов разных марок — отдельная тема. Если в баке оказалась смесь АИ‑92 и АИ‑95, итоговое октановое число будет промежуточным. Для моторов, рассчитанных на АИ‑92, это не критично. Но если двигатель требует АИ‑95, а в баке преобладает 92‑й, риск детонации возрастает. В экстренной ситуации один-два бака «неправильного» бензина серьёзного вреда не нанесут, если избегать резких ускорений. Однако постоянное использование неподходящего топлива ведёт к ускоренному износу мотора.
Октановое число не связано с чистотой или качеством бензина, а лишь с его способностью работать в определённых условиях. В России большинство современных автомобилей рассчитаны на АИ‑95, но всегда стоит сверяться с рекомендациями производителя. Использование топлива с более низким октановым числом, чем требуется, может привести к детонации и повреждению двигателя. Постоянная эксплуатация на более высокооктановом бензине не даст прироста мощности и даже способна увеличить расход. Важно помнить: правильный выбор топлива — залог долгой и надёжной работы мотора, особенно в условиях российского климата и качества дорог.
Интересно, что в условиях нестабильных поставок топлива и изменений на рынке выбор бензина становится ещё более актуальным. Как отмечают эксперты, ситуация с доступностью разных марок топлива уже обсуждалась в материале о том, как автопроизводители реагируют на дефицит и предлагают альтернативы.
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