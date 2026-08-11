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Автор: Мария Степанова

11 августа 2026, 19:47

Бензин Евро-2 снова разрешен: что изменится для водителей и рынка топлива

Бензин Евро-2 снова разрешен: что изменится для водителей и рынка топлива

Что такое бензин класса Евро-2 и чем он отличается от бензина Евро-5 — что нужно знать, чтобы мотор не вышел из строя

Бензин Евро-2 снова разрешен: что изменится для водителей и рынка топлива

В России до июля 2027 года вновь разрешили производство и продажу бензина Евро-2. Это решение может повлиять на автомобилистов и топливный рынок, ведь стандарт Евро-2 давно считается устаревшим. Разбираемся, чем грозит возврат к низкому экологическому классу и как отличить такой бензин на АЗС.

В России до июля 2027 года вновь разрешили производство и продажу бензина Евро-2. Это решение может повлиять на автомобилистов и топливный рынок, ведь стандарт Евро-2 давно считается устаревшим. Разбираемся, чем грозит возврат к низкому экологическому классу и как отличить такой бензин на АЗС.

В августе 2026 года правительство России приняло решение временно разрешить производство, импорт и продажу бензина класса Евро-2. Это топливо, предусмотренное стандартом конца 90-х, вновь появится на АЗС до 1 июля 2027 года. Причина – необходимость стабилизировать рынок и поддержать нефтеперерабатывающие заводы, оборудование которых не всегда позволяет производить более чистое топливо.

Евро-2 – это стандарт, который в Европе действовал с 1997 по 2001 год. Его использование было запрещено с 2016 года. Теперь, в условиях ограниченных рыночных ресурсов, власти разрешили временный возврат к Евро-2, а также к Евро-3 и Евро-4. В Минэнерго называют это антикризисной мерой, позволяющей избежать дефицита и резкого роста цен.

Основные характеристики бензина Евро-2: октановое число не ниже 80 по исследовательскому методу, содержание серы - до 500 мг/кг, бензола - не более 5%. Для сравнения, у Евро-5 серы в 50 раз меньше (до 10 мг/кг), у бензола - в 5 раз меньше (до 1%). 

Марка бензина (например, АИ-92 или АИ-95) и его экологический класс - разные параметры. На заправках можно увидеть топливо с маркировкой АИ-92-К2 или АИ-95-К2 - это и есть бензин Евро-2. Чтобы узнать класс топлива, необходимо запросить паспорт качества на АЗС. Важно помнить: для современных машин с турбонаддувом, непосредственным впрыском и циклической очисткой выхлопа - Евро-2 не подходит. Использование такого бензина может привести к сбоям лямбда-зондов, снижению эффективности катализаторов, загрязнению форсунок, ускоренному износу свечей и клапанов, а также к быстрому старению масла и деталей двигателя.

Для старых автомобилей, рассчитанных на Евро-2, серьезных проблем не возникнет, но если машина новая и производитель требует Евро-5, использование более низкого стандарта может привести к потере гарантии. Чтобы снизить риски, эксперты советуют заправляться только на проверенных АЗС, чаще менять масло и не откладывать проверку при первых признаках неисправности.

Вопросы о качестве топлива волнуют многих водителей. Например, если после замены масла оно быстро темнеет, это может быть связано с использованием некачественного бензина — подробнее об этом можно узнать в материалах о причинах потемнения моторного масла .

Возврат Евро-2 - вынужденная мера, связанная с технологиями и экономическими реалиями. Водителям важно внимательно подходить к выбору топлива, особенно если автомобиль оснащен современными системами. 

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