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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

14 ноября 2026, 14:37

Сернистый бензин Евро-3: чем он опасен для турбомотора и как защитить двигатель

Сернистый бензин Евро-3: чем он опасен для турбомотора и как защитить двигатель

Почему опасно заливать бензин Евро-3 в турбомотор: мастер назвал главные риски

Сернистый бензин Евро-3: чем он опасен для турбомотора и как защитить двигатель

В России разрешили продавать бензин Евро-3 и Евро-4, хотя привычным был Евро-5; топливо для сельхозтехники уже попадает в легковые машины. Владелец сервиса объяснил, чем сера опасна для турбомоторов и какие меры он рекомендует.

В России разрешили продавать бензин Евро-3 и Евро-4, хотя привычным был Евро-5; топливо для сельхозтехники уже попадает в легковые машины. Владелец сервиса объяснил, чем сера опасна для турбомоторов и какие меры он рекомендует.

Современные турбомоторы чувствительны к качеству топлива, и переход на бензин с повышенным содержанием серы создает реальные риски для системы впрыска и двигателя в целом. Один из владельцев профильного сервиса обращает внимание на то, что новая форсунка для современного турбомотора стоит от 10 тысяч рублей, а отложения после сернистого топлива могут нарушить работу системы впрыска.

Почему возник вопрос о качестве топлива

Основанием для пересмотра стало разрешение продавать в России бензин стандартов Евро-4 и Евро-3 вместо привычного Евро-5. По документам такое топливо предназначено для сельхозтехники, однако оно уже заходит в баки легковых автомобилей. Особое внимание мастер советует уделить владельцам современной китайской техники — в частности, Haval и Chery, а о Geely говорится отдельно.

Почему важна концентрация серы

Мастер сравнивает содержание серы: в качественном бензине Евро-5 ее около 10 микрограммов, а в дешевом Евро-3 — до 150. По его словам, превышение нормы может составлять 15–30 раз.

Первым удар принимает каталитический нейтрализатор: на его внутренний слой нанесен слой драгоценных металлов. В результате узел может забиться или рассыпаться в пыль.

Не меньшая опасность возникает для топливной аппаратуры. В турбомоторах с впрыском форсунки имеют очень мелкие отверстия, которые, по словам мастера, могут закупорить отложения. Замена одной форсунки начинается от 10 тысяч рублей.

Сернистый налет оседает и на кислородных датчиках. Если они передают блоку управления неверные данные, состав смеси меняется, что может привести к прогар поршней.

Отдельный риск связан с моторным маслом. По оценке мастера, попавшая в картер сера быстро окисляет смазку; особенно критичным это считается для двигателей, рассчитанных на жидкое масло 0W-20.

Какие меры предлагает мастер

Начать мастер советует с выбора АЗС: крупные сетевые бренды, по его мнению, сильнее дорожат репутацией, чем одиночные станции на трассах. Если качество топлива на колонке вызывает сомнения, стоит залить лишь столько, сколько необходимо для поездки до проверенной заправки. Мастер рекомендует двигаться плавно и не быстрее 80 км/ч, избегая резких нажатий на газ.

Следующий пункт — топливный фильтр тонкой очистки. Мастер утверждает, что на плохом горючем он забивается быстрее вдвое. Если прежний интервал замены составляет 30 000 км, он предлагает сократить его до 15 000 км, чтобы снизить риск поломки бензонасоса.

Еще одна рекомендация касается вязкости масла: временно перейти с 0W-20 на 5W-30. Мастер советует выбирать малозольные продукты спецификации ACEA C2/C3, предназначенные для двигателей с впрыском. По его соображениям, расход топлива вырастет максимум на 2%, зато защитная пленка станет толще; кроме того, качественное масло 5W-30 теперь легче найти, чем оригинальное жидкое масло.

Запасать бензин в канистрах мастер не советует. По его словам, при хранении могут выпасть осадки, и через пару месяцев топливо, хранившееся в гараже, станет похоже на мазут. Он предлагает чаще заезжать на надежные АЗС, заправляясь небольшими порциями.

В заключение мастер ответил на возможные подозрения в том, что такое предупреждение выгодно сервису. Он пояснил, что хочет уберечь клиентов от поломок, даже если сервис в итоге лишится работы по замене поврежденных катализаторов.

Упомянутые марки: Haval, Chery, Geely
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