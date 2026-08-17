Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

17 августа 2026, 02:09

Бензин Евро-3: риски для новых авто и последствия для двигателя

Бензин Евро-3: риски для новых авто и последствия для двигателя

Евро-3 разрешили до 2027: кому этот бензин сожжет катализатор, а кому — не страшен

Бензин Евро-3: риски для новых авто и последствия для двигателя

Временное возвращение бензина Евро-3 в России вызывает опасения у владельцев современных автомобилей. Сейчас особенно важно понимать, как топливо старого экологического класса влияет на ресурс двигателя и систему очистки выхлопа.

Временное возвращение бензина Евро-3 в России вызывает опасения у владельцев современных автомобилей. Сейчас особенно важно понимать, как топливо старого экологического класса влияет на ресурс двигателя и систему очистки выхлопа.

Временное разрешение на использование бензина Евро-3 в России стало одной из самых обсуждаемых тем среди автомобилистов. Причина проста: топливо с пониженными экологическими требованиями может серьезно вредить современным двигателям, изготовленным по более строгим стандартам.

Главная угроза Евро-3 – повышенное содержание серы и ароматических углеводородов. В то время как в бензине высокого класса серы не более 10 мг на килограмм, в Евро-3 этот показатель достигает 150 мг. Ароматические соединения в таком топливе могут составлять до 42%, что значительно выше, чем в современных стандартах. Эти компоненты оседают на клапанах, в камерах сгорания, мешаются с маслом и предусматривают нагар, который сложно удалить.

Особая уязвимость у моторов с непосредственным впрыском топлива. В них впускные клапаны не омываются бензином, и нагар накапливается быстрее. Однократная заправка Евро-3 редко приводит к серьезным последствиям, но при регулярном использовании проблемы не заставят себя ждать. Каталитический нейтрализатор первым реагирует на избыток серы: его эффективность падает, а в запущенных случаях он может разрушиться и даже повредить цилиндры двигателя.

Нагар на свечах зажигания, клапанах и в камерах сгорания приводит к уменьшению компрессии, увеличению расхода масла и уменьшению ресурса мотора. Химические средства здесь бессильны – требуется механическая чистка. Сернистые соединения загрязняют кислородные датчики, из-за чего блок управления получает дополнительные данные, что приводит к работе двигателя в воздушном режиме и по направлению энергии.

Дизельные автомобили также не застрахованы: сажевый фильтр (DPF) быстрее забивается из-за увеличения количества сажи, что приводит к перегреву и выходу из строя фильтра. В результате мотор может перейти в аварийный режим, а ремонт обойдется недешево.

Для старых автомобилей, изначально рассчитанных на топливо 3-го класса, никаких проблем не возникает. Евро-3 предназначено в первую очередь для предприятий и специализированной техники, а в розничную продажу попадать не должно. Однако владельцам новых машин стоит быть особенно внимательными при выборе АЗС и всегда проверять качество топлива согласно паспорту.

В Европе переход на Евро-5 и Евро-6 позволяет снизить выбросы вредных веществ, и современные моторы проектируются именно в соответствии с этими стандартами. В России ситуация с топливом остается под контролем, но вопрос качества бензина по-прежнему актуален. Правительство разрешило временный оборот Евро-3 до конца 2026 года, и на популярных брендах АЗС риск заправиться таким топливом минимален.

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