Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

22 июля 2026, 20:44

Бензин Евро-3 снова на АЗС: как изменились требования к топливу в России

Бензин Евро-3 снова на АЗС: как изменились требования к топливу в России

Кошмар водителя: чем обернется возвращение дешевого топлива Евро-3 — мнение автомеханика

Бензин Евро-3 снова на АЗС: как изменились требования к топливу в России

В России временно разрешили выпуск бензина стандарта Евро-3 из-за ремонта НПЗ. Это решение затрагивает миллионы водителей и может повлиять на ресурс двигателя. Разбираемся, чем отличается Евро-3 от Евро-5 и как минимизировать риски для автомобиля.

В России временно разрешили выпуск бензина стандарта Евро-3 из-за ремонта НПЗ. Это решение затрагивает миллионы водителей и может повлиять на ресурс двигателя. Разбираемся, чем отличается Евро-3 от Евро-5 и как минимизировать риски для автомобиля.

Временное возвращение бензина стандарта Евро-3 на российские заправки стало вынужденной мерой из-за масштабных ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах. До 2026 года действовал более строгий стандарт Евро-5, но теперь автолюбителям приходится учитывать новые риски для своих автомобилей.

Производство топлива Евро-3 проще и дешевле: для него не нужны сложные установки и катализаторы, а требования к исходному сырью мягче. Однако за такую простоту приходится платить — содержание серы в Евро-3 может достигать 150 мг/кг, тогда как в Евро-5 этот показатель не превышает 10 мг/кг. Для дизельного топлива разница ещё заметнее: 350 мг/кг против 10 мг/кг. Кроме того, в Евро-3 разрешено больше ароматических углеводородов, что тоже влияет на экологию и ресурс двигателя.

Главная проблема — сера. При сгорании топлива она превращается в оксиды, которые вместе с влагой образуют агрессивные кислоты. Эти соединения попадают в моторное масло, вызывают его окисление и нарушение защитных свойств. В результате масляная плёнка хуже защищает детали двигателя, а внутри образуются ускоренные отложения и нагар. Особенно остро это проявляется в городских условиях: частые поездки в пробках и холодные пуски не дают системе прогреваться до рабочих температур, и продукты сгорания загрязняют масло быстрее, чем забивается масляный фильтр.

Чтобы снизить вред от Евро-3, эксперты советуют сокращать интервал замены масла в 1,5–2 раза по сравнению с рекомендациями производителя. Например, если в инструкции указан пробег 15 000 км, масло лучше менять через 7 000–8 000 км, а при интенсивной эксплуатации — даже через 5 000 км. Также стоит выбирать масла с высоким щелочным числом и использовать качественные присадки для защиты топливной системы от загрязнений.

Современные моторы с турбонаддувом, непосредственным впрыском и системой нейтрализации отработавших газов особенно чувствительны к качеству топлива и масла. Их переход на Евро-3 может обернуться ускоренным износом, засорением катализаторов и сажевых фильтров, а также ростом затрат на обслуживание. Менее уязвимы автомобили, выпущенные до 2010–2015 годов, которые изначально проектировались под менее строгие стандарты.

Водителям важно помнить: даже если внешне масло выглядит нормально, его защитные свойства могут быть уже сильно снижены. Поэтому своевременная замена масла и использование моющих присадок становятся обязательными мерами по сохранению ресурса двигателя. Как отмечают специалисты, профилактика всегда дешевле капитального ремонта.

В целом, ситуация с Евро-3 — это напоминание о том, что экономия на качестве топлива может обернуться серьёзными расходами на ремонт. Внимательно следите за состоянием масла, не затягивайте с заменой фильтров и используйте только проверенные присадки. Такой подход поможет минимизировать негативные последствия временного перехода на менее экологичный стандарт.

В странах Европы и США переход на Евро-5 и выше позволил снизить выбросы вредных веществ и увеличить срок службы моторов. В то же время временное возвращение России к Евро-3 связано с производственными трудностями, но это бьёт и по экологии, и по кошельку автовладельцев. Между тем, вопросы безопасности при выборе топлива остаются актуальными — например, транспортировка бензина в багажнике может привести к серьёзным последствиям, о которых уже говорилось в материале о рисках хранения топлива в автомобиле .

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