Евро-3 разрешили до 2026: кому такой бензин сожжет катализатор, а кому — не страшен

29 июля 2026, 23:18
Бензин Евро-3 в России: риски для современных двигателей и особенности рынка
Бензин Евро-3 в России: риски для современных двигателей и особенности рынка
Временное разрешение на оборот бензина Евро-3 в России вызвало опасения среди владельцев современных автомобилей. Разбираемся, чем грозит использование топлива с пониженными экологическими стандартами и как это отражается на состоянии моторов последних поколений.
Возвращение на рынок бензина Евро-3 стало одной из самых обсуждаемых тем среди российских автомобилистов. Причина проста: топливо с пониженными экологическими свойствами может нанести серьезный ущерб современным двигателям, особенно тем, которые рассчитаны на более строгие стандарты.
В России придерживаются собственных экологических классов топлива, отличающихся от европейских норм «Евро». Для автомобилей, сертифицированных под 5-й и 6-й классы, разница с Евро-3 оказывается критичной. Главная проблема - содержание серы: если в современном бензине ее не более 10 мг на килограмм, то в Евро-3 до 150 мг. Кроме того, в Евро-3 выше доля ароматических углеводородов - до 42% против 35% в более чистых классах. Эти компоненты оседают на клапанах и в камерах сгорания, взаимодействуя с маслом образуют нагар и смолы. Особая уязвимость у моторов с непосредственным впрыском, где впускные клапаны не омываются топливом.
Разовая заправка Евро-3 редко приводит к серьезным последствиям: двигатель может стать менее отзывчивым, но после возврата к качественному топливу ситуация обычно нормализуется. Однако, при регулярном использовании такого бензина, накапливаются проблемы. В первую очередь страдает каталитический нейтрализатор - избыток серы мешает ему окислять несгоревшие углеводороды. В подобных ситуациях катализатор может разрушиться и даже отправить фрагменты в цилиндры, что грозит капитальным ремонтом.
Нагар на свечах, клапанах и в камерах сгорания приводит к падению компрессии, увеличению расхода масла и снижению ресурса двигателя. Удалить твердый нагар можно только механически – химические средства здесь бессильны. Сернистые соединения загрязняют кислородные датчики, из-за чего блок управления получает неверные данные: мотор начинает работать нестабильно и становится прожорливее.
У старых автомобилей, изначально рассчитанных на топливо 3-го класса, никаких проблем не возникает. То же самое касается части сельхозтехники и некоторых автопарков. В розничную продажу Евро-3 попасть не должно - его поставки будут осуществляться напрямую предприятиями под контролем Минэнерго.
Евро-3 - временная мера для определенных отраслей, и владельцам новых авто важно не рисковать, выбирая только проверенные АЗС. Кратковременное использование топлива низкого класса редко приводит к критичным поломкам, но регулярная заправка может обернуться дорогостоящим ремонтом. В Европе переход на Евро-5 и Евро-6 позволяет сократить выбросы вредных веществ в разы, и современные моторы проектируются именно в соответствии с этими стандартами.
Правительство разрешило временный оборот Евро-3 до конца 2026 года. На брендовых АЗС риск заправиться таким топливом минимален, паспорт качества всегда можно запросить у оператора.
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