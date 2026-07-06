Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины и защита двигателя

6 июля 2026, 14:30
Бензин Евро-3 возвращается: как изменятся риски для современных автомобилей
Бензин Евро-3 возвращается: как изменятся риски для современных автомобилей
В России временно разрешили продажу бензина Евро-3 из-за перебоев с топливом в регионах. Это решение затрагивает владельцев новых машин и может сказаться на состоянии двигателя. Разбираемся, чем грозит использование такого топлива и как минимизировать последствия.
Временный возврат на российские заправки бензина стандарта Евро-3 стал вынужденной мерой на фоне топливного дефицита в ряде регионов. Власти пошли на этот шаг для стабилизации обстановки и сокращения очередей на АЗС. Однако для владельцев современных автомобилей это решение несет определенные риски.
Со 2 июля 2026 года, согласно постановлению правительства, разрешено производство и продажа топлива с пониженными экологическими требованиями. Формально бензин остается в классе К5, однако допустимое содержание серы увеличено до 150 мг/кг, а ароматических углеводородов — до 42 %. Фактически это означает возврат к условиям Евро-3, которые действовали в Европе в начале 2000-х годов.
Главная проблема Евро-3 — высокая концентрация серы. В бензине Евро-5 её содержание не должно превышать 10 мг/кг, тогда как в Евро-3 этот показатель выше в 15 раз. При сгорании сера превращается в оксиды, которые при взаимодействии с влагой образуют кислоты, разрушающие детали двигателя. Кроме того, повышенная доля углеводородов способствует образованию отложений (нагара) на клапанах и поршнях, что ускоряет износ мотора.
Эксперты отмечают: разовое использование такого топлива не приводит к мгновенным поломкам, но заметно ускоряет старение моторного масла. Современные масла классов ACEA A5/B5 и A7/B7 не рассчитаны на высокое содержание серы, поэтому их ресурс снижается быстрее. Специалисты рекомендуют сократить интервалы замены масла до 5 тысяч километров, особенно для автомобилей с непосредственным впрыском топлива.
Особенно уязвимы к воздействию топлива Евро-3 двигатели с турбонаддувом и непосредственным впрыском (GDI, TSI, FSI, TDI). Катализаторы, лямбда-зонды и форсунки в таких моторах страдают от нагара и серы сильнее всего. Для дизельных двигателей дополнительную опасность представляет сажевый фильтр: сера образует несгораемую золу, которая быстро забивает фильтрующий элемент.
Старые автомобили — карбюраторные «Жигули», «Волги» и машины 1990-х годов — переносят Евро-3 гораздо легче. Их моторы менее чувствительны к качеству топлива и не оснащены сложными системами доочистки выхлопа. В то же время новые иномарки и современные российские модели требуют более чистого бензина для стабильной работы.
Судя по текущей ситуации, переход на Евро-3 — временная мера, рассчитанная до конца 2026 года. Важно помнить, что регулярное использование такого бензина может привести к ускоренному износу двигателя, особенно в новых автомобилях. Чтобы минимизировать риски, стоит чаще менять масло, следить за состоянием катализатора и не откладывать плановое техническое обслуживание. Введение Евро-3 — вынужденный шаг, который подчеркивает уязвимость современных моторов к качеству топлива и актуальность грамотного ухода за автомобилем в условиях нестабильного рынка.
В некоторых регионах, например в Орловской области, уже введены лимиты на продажу топлива и специальные графики заправки по номерам автомобилей. Аналогичные меры ранее применялись в Воронежской, Иркутской, Калининградской и других областях. Как показывает практика, такие ограничения позволяют снизить ажиотаж, но не решают проблему качества топлива. О том, как регионы справляются с очередями и лимитами, можно узнать из материала о мерах по сохранению топливного рынка .
Похожие материалы
-
06.07.2026, 15:15
ВАЗ отказался от собственного 2-литрового двигателя: что помешало серийному запуску
История с 2-литровым мотором ВАЗ - пример того, как перспективная разработка так и не дошла до конвейера. Почему завод не рискнул внедрять мощный двигатель, и как это повлияло на модели марки - актуальный вопрос для рынка сегодня.Читать далее
-
06.07.2026, 15:11
Цены на бензин в России выросли рекордно за 20 лет: что происходит на АЗС
В России зафиксирован самый резкий недельный рост цен на бензин с середины 2000-х. Средняя стоимость топлива увеличилась примерно на 3% за семь дней, что напрямую влияет на расходы автомобилистов. Разбираемся, что стоит за этим скачком и как он отразится на повседневной жизни.Читать далее
-
06.07.2026, 14:37
Бесшатунный двигатель БД-1800: уникальная разработка ЗИЛа и ее судьба
В 1970-х на ЗИЛе создали бесшатунный двигатель БД-1800, который обещал снизить трение и вес мотора. Однако проект так и не дошел до конвейера. Разбираемся, почему эта идея опередила свое время и как она повлияла на современные разработки.Читать далее
-
06.07.2026, 14:13
ФАС начала расследование против сетей АЗС из-за подозрительного роста цен
В Московском регионе сразу несколько сетей АЗС оказались под пристальным вниманием ФАС из-за синхронного повышения цен на бензин и дизель. Мало кто знает, что подобные действия могут привести к серьезным последствиям для рынка и автомобилистов. Какие компании попали под подозрение, что грозит нарушителям и почему эта ситуация важна именно сейчас - объясняем подробно.Читать далее
-
06.07.2026, 14:05
Почему АИ-92 часто оказывается предпочтительнее АИ-95 на российских АЗС
Вопрос выбора между АИ-92 и АИ-95 остается актуальным для российских водителей. Качество топлива, особенности производства и влияние погодных условий делают этот выбор непростым. Разбираемся, почему даже опытные автомобилисты не всегда уверены в своем решении.Читать далее
-
06.07.2026, 13:24
Мошенники атакуют: новая схема с купонами на топливо выявлена в России
В России зафиксирован всплеск мошеннических рассылок, связанных с купонами на топливо. Специалисты предупреждают: схема становится все изощреннее, а жертвами чаще оказываются обычные водители. Что грозит тем, кто доверится заманчивым предложениям, и как не попасться на удочку - объясняем, почему сейчас особенно важно быть внимательнее.Читать далее
-
06.07.2026, 12:31
Какие недорогие аксессуары реально помогают в машине летом: опыт и тренды 2026
Летняя жара снова ставит под угрозу комфорт и здоровье водителей: кондиционеры ломаются, а ремонт не всегда по карману. Какие бюджетные аксессуары действительно облегчают поездки, что советуют опытные автомобилисты и почему некоторые решения неожиданно эффективны - объясняем подробно. Мало кто знает, что часть новинок уже стала хитом на маркетплейсах, а спрос на них растет с каждым сезоном.Читать далее
-
06.07.2026, 11:09
FAW Bestune Xiaoma: испытания компактного электрокара на площадке ДОСААФ
FAW Bestune Xiaoma - новый городской электрокар, который уже вызвал интерес у автолюбителей. Модель прошла испытания с участием профессионалов, и результаты оказались неожиданными. Что скрывает этот компактный автомобиль, какие плюсы и минусы выявили эксперты, и почему его стоит рассмотреть именно сейчас - рассказываем подробно.Читать далее
-
06.07.2026, 10:53
Необычные звуки в авто: когда шум сигнализирует о серьезной проблеме
Мало кто задумывается, что необычные шумы в автомобиле могут быть первым признаком серьезной неисправности. Эксперт объяснил, какие звуки нельзя игнорировать, что грозит промедление и как определить, когда пора срочно ехать в сервис. Советы актуальны для всех, кто не хочет столкнуться с дорогим ремонтом.Читать далее
-
06.07.2026, 09:15
Два новых двигателя НАМИ: российские разработки для судов и автомобилей
НАМИ представил сразу две отечественные новинки: судовой восьмицилиндровый двигатель и четырехцилиндровый мотор для легковых и коммерческих авто. Эти разработки могут стать ключевыми для замещения импортных агрегатов. Что изменится для рынка и какие детали уже обсуждают специалисты - разбираемся в материале.Читать далее
Похожие материалы
-
06.07.2026, 15:15
ВАЗ отказался от собственного 2-литрового двигателя: что помешало серийному запуску
История с 2-литровым мотором ВАЗ - пример того, как перспективная разработка так и не дошла до конвейера. Почему завод не рискнул внедрять мощный двигатель, и как это повлияло на модели марки - актуальный вопрос для рынка сегодня.Читать далее
-
06.07.2026, 15:11
Цены на бензин в России выросли рекордно за 20 лет: что происходит на АЗС
В России зафиксирован самый резкий недельный рост цен на бензин с середины 2000-х. Средняя стоимость топлива увеличилась примерно на 3% за семь дней, что напрямую влияет на расходы автомобилистов. Разбираемся, что стоит за этим скачком и как он отразится на повседневной жизни.Читать далее
-
06.07.2026, 14:37
Бесшатунный двигатель БД-1800: уникальная разработка ЗИЛа и ее судьба
В 1970-х на ЗИЛе создали бесшатунный двигатель БД-1800, который обещал снизить трение и вес мотора. Однако проект так и не дошел до конвейера. Разбираемся, почему эта идея опередила свое время и как она повлияла на современные разработки.Читать далее
-
06.07.2026, 14:13
ФАС начала расследование против сетей АЗС из-за подозрительного роста цен
В Московском регионе сразу несколько сетей АЗС оказались под пристальным вниманием ФАС из-за синхронного повышения цен на бензин и дизель. Мало кто знает, что подобные действия могут привести к серьезным последствиям для рынка и автомобилистов. Какие компании попали под подозрение, что грозит нарушителям и почему эта ситуация важна именно сейчас - объясняем подробно.Читать далее
-
06.07.2026, 14:05
Почему АИ-92 часто оказывается предпочтительнее АИ-95 на российских АЗС
Вопрос выбора между АИ-92 и АИ-95 остается актуальным для российских водителей. Качество топлива, особенности производства и влияние погодных условий делают этот выбор непростым. Разбираемся, почему даже опытные автомобилисты не всегда уверены в своем решении.Читать далее
-
06.07.2026, 13:24
Мошенники атакуют: новая схема с купонами на топливо выявлена в России
В России зафиксирован всплеск мошеннических рассылок, связанных с купонами на топливо. Специалисты предупреждают: схема становится все изощреннее, а жертвами чаще оказываются обычные водители. Что грозит тем, кто доверится заманчивым предложениям, и как не попасться на удочку - объясняем, почему сейчас особенно важно быть внимательнее.Читать далее
-
06.07.2026, 12:31
Какие недорогие аксессуары реально помогают в машине летом: опыт и тренды 2026
Летняя жара снова ставит под угрозу комфорт и здоровье водителей: кондиционеры ломаются, а ремонт не всегда по карману. Какие бюджетные аксессуары действительно облегчают поездки, что советуют опытные автомобилисты и почему некоторые решения неожиданно эффективны - объясняем подробно. Мало кто знает, что часть новинок уже стала хитом на маркетплейсах, а спрос на них растет с каждым сезоном.Читать далее
-
06.07.2026, 11:09
FAW Bestune Xiaoma: испытания компактного электрокара на площадке ДОСААФ
FAW Bestune Xiaoma - новый городской электрокар, который уже вызвал интерес у автолюбителей. Модель прошла испытания с участием профессионалов, и результаты оказались неожиданными. Что скрывает этот компактный автомобиль, какие плюсы и минусы выявили эксперты, и почему его стоит рассмотреть именно сейчас - рассказываем подробно.Читать далее
-
06.07.2026, 10:53
Необычные звуки в авто: когда шум сигнализирует о серьезной проблеме
Мало кто задумывается, что необычные шумы в автомобиле могут быть первым признаком серьезной неисправности. Эксперт объяснил, какие звуки нельзя игнорировать, что грозит промедление и как определить, когда пора срочно ехать в сервис. Советы актуальны для всех, кто не хочет столкнуться с дорогим ремонтом.Читать далее
-
06.07.2026, 09:15
Два новых двигателя НАМИ: российские разработки для судов и автомобилей
НАМИ представил сразу две отечественные новинки: судовой восьмицилиндровый двигатель и четырехцилиндровый мотор для легковых и коммерческих авто. Эти разработки могут стать ключевыми для замещения импортных агрегатов. Что изменится для рынка и какие детали уже обсуждают специалисты - разбираемся в материале.Читать далее