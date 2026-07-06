Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины и защита двигателя

Бензин Евро-3 возвращается: как изменятся риски для современных автомобилей

В России временно разрешили продажу бензина Евро-3 из-за перебоев с топливом в регионах. Это решение затрагивает владельцев новых машин и может сказаться на состоянии двигателя. Разбираемся, чем грозит использование такого топлива и как минимизировать последствия.

В России временно разрешили продажу бензина Евро-3 из-за перебоев с топливом в регионах. Это решение затрагивает владельцев новых машин и может сказаться на состоянии двигателя. Разбираемся, чем грозит использование такого топлива и как минимизировать последствия.

Временный возврат на российские заправки бензина стандарта Евро-3 стал вынужденной мерой на фоне топливного дефицита в ряде регионов. Власти пошли на этот шаг для стабилизации обстановки и сокращения очередей на АЗС. Однако для владельцев современных автомобилей это решение несет определенные риски.

Со 2 июля 2026 года, согласно постановлению правительства, разрешено производство и продажа топлива с пониженными экологическими требованиями. Формально бензин остается в классе К5, однако допустимое содержание серы увеличено до 150 мг/кг, а ароматических углеводородов — до 42 %. Фактически это означает возврат к условиям Евро-3, которые действовали в Европе в начале 2000-х годов.

Главная проблема Евро-3 — высокая концентрация серы. В бензине Евро-5 её содержание не должно превышать 10 мг/кг, тогда как в Евро-3 этот показатель выше в 15 раз. При сгорании сера превращается в оксиды, которые при взаимодействии с влагой образуют кислоты, разрушающие детали двигателя. Кроме того, повышенная доля углеводородов способствует образованию отложений (нагара) на клапанах и поршнях, что ускоряет износ мотора.

Эксперты отмечают: разовое использование такого топлива не приводит к мгновенным поломкам, но заметно ускоряет старение моторного масла. Современные масла классов ACEA A5/B5 и A7/B7 не рассчитаны на высокое содержание серы, поэтому их ресурс снижается быстрее. Специалисты рекомендуют сократить интервалы замены масла до 5 тысяч километров, особенно для автомобилей с непосредственным впрыском топлива.

Особенно уязвимы к воздействию топлива Евро-3 двигатели с турбонаддувом и непосредственным впрыском (GDI, TSI, FSI, TDI). Катализаторы, лямбда-зонды и форсунки в таких моторах страдают от нагара и серы сильнее всего. Для дизельных двигателей дополнительную опасность представляет сажевый фильтр: сера образует несгораемую золу, которая быстро забивает фильтрующий элемент.

Старые автомобили — карбюраторные «Жигули», «Волги» и машины 1990-х годов — переносят Евро-3 гораздо легче. Их моторы менее чувствительны к качеству топлива и не оснащены сложными системами доочистки выхлопа. В то же время новые иномарки и современные российские модели требуют более чистого бензина для стабильной работы.

Судя по текущей ситуации, переход на Евро-3 — временная мера, рассчитанная до конца 2026 года. Важно помнить, что регулярное использование такого бензина может привести к ускоренному износу двигателя, особенно в новых автомобилях. Чтобы минимизировать риски, стоит чаще менять масло, следить за состоянием катализатора и не откладывать плановое техническое обслуживание. Введение Евро-3 — вынужденный шаг, который подчеркивает уязвимость современных моторов к качеству топлива и актуальность грамотного ухода за автомобилем в условиях нестабильного рынка.

В некоторых регионах, например в Орловской области, уже введены лимиты на продажу топлива и специальные графики заправки по номерам автомобилей. Аналогичные меры ранее применялись в Воронежской, Иркутской, Калининградской и других областях. Как показывает практика, такие ограничения позволяют снизить ажиотаж, но не решают проблему качества топлива. О том, как регионы справляются с очередями и лимитами, можно узнать из материала о мерах по сохранению топливного рынка .