Бензин марки 100: зачем он нужен и как помогает автомобилю
Зачем нужно высокооктановое горючее
Бензин 100-й марки необходим для высокофорсированных двигателей с огромной мощностью и КПД. Октановое число говорит о способности сжатия топлива внутри цилиндра без досрочного самовозгорания. Чем выше октановое число – тем выше может быть давление.
Мощные двигатели с непосредственным впрыском работают в условиях повышенной нагрузки, и да, процесс закоксовывания форсунок и прочего происходит быстрее. Сотая марка способна замедлить этот процесс, обеспечивая максимальную производительность двигателя, но вовсе не служит волшебным средством для промывки форсунок и поршневых колец!
АИ-100 значит 100% чистый!
Очевидно, путаница вызвана аналогией с процентами, то есть 92-ая марка на 92% очищена, 95-ая на 95% и т.д. Но октановое число не имеет ничего общего с чистотой. Оно достигается добавлением определенных присадок, а не фильтрацией от неведомых загрязнений. Для каждого автомобиля подходит свой вид топлива, указанный производителем, не исключено, что в случае с вашим авто 100-ая марка вообще будет противопоказана.
Есть ли смысл переплачивать?
На начало января 2022 года стоимость Аи-100 от 60 до 65 рублей, в зависимости от региона. Разница в цене с 95-евро составляет порядка 10-11 рублей, разница с 92-м может достигать 19 рублей (Омск). Как мы уже выяснили – с отложениями в виде нагара АИ-100 не борется, к тому же не всем машинам топливо подходит. Если вы действительно хотите очистить двигатель, можно перейти на топливную смесь с необходимыми присадками, у нее будет то же октановое число, что у рекомендованной вашим производителем.
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