30 марта 2018, 11:31

Бензин опять подорожает

Совет по товарным рынкам, объединяющий независимых нефтетрейдеров, предупредил, что к лету цена литра бензина может вырасти минимум на 5 рублей. Уже сейчас оптовые цены на Петербургской бирже побили рекорд 6-летней давности.
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Главная причина – рост цен на нефть на мировом рынке. Теперь топливо выгоднее экспортировать, чем продавать на внутри страны. Но даже прогноз о подорожании на 5 рублей является, по мнению главы Совета по товарным рынкам Ильи Мороза, оптимистичным. Не за горами посевная, а значит, спрос на топливо вырастет в разы. 

Оптовые цены приблизились вплотную к розничным. Сейчас АЗС зарабатывают около 80 копеек с литра, то есть вдвое меньше обычного. В убыток работать никто не хочет, поэтому розничные цены начнут потихоньку расти. По оценкам экспертов, к лету средняя цена за литр превысит 45 рублей, а к концу года увеличится до 50.

Кроме того, нынешний рост цен многие связывают с отложенным подорожанием. Крупные нефтетрейдеры, не желая ссориться с государством, в последние несколько месяцев искусственно сдерживали цены. После выборов необходимость в этом отпала. И теперь компании собираются наверстать упущенное. Все это, в конечном итоге, ударит по карману российских водителей. 

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Бензин опять подорожает
{{material_122339}}Главная причина – рост цен на нефть на мировом рынке. Теперь топливо выгоднее экспортировать, чем продавать на внутри страны. Но даже прогноз о подорожании на 5 рублей является, по мнению главы Совета по товарным рынкам Ильи Мороза, оптимистичным. Не за горами посевная, а значит, спрос на топливо вырастет в разы. Оптовые цены приблизились вплотную к розничным. Сейчас АЗС зарабатывают около 80 копеек с литра, то есть вдвое меньше обычного. В убыток работать никто не хочет, поэтому розничные цены начнут потихоньку расти. По оценкам экспертов, к лету средняя цена за литр превысит 45 рублей, а к концу года увеличится до 50.Кроме того, нынешний рост цен многие связывают с отложенным подорожанием. Крупные нефтетрейдеры, не желая ссориться с государством, в последние несколько месяцев искусственно сдерживали цены. После выборов необходимость в этом отпала. И теперь компании собираются наверстать упущенное. Все это, в конечном итоге, ударит по карману российских водителей. 
2018-03-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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