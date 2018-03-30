30 марта 2018, 11:31
Бензин опять подорожает
Совет по товарным рынкам, объединяющий независимых нефтетрейдеров, предупредил, что к лету цена литра бензина может вырасти минимум на 5 рублей. Уже сейчас оптовые цены на Петербургской бирже побили рекорд 6-летней давности.
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Оптовые цены приблизились вплотную к розничным. Сейчас АЗС зарабатывают около 80 копеек с литра, то есть вдвое меньше обычного. В убыток работать никто не хочет, поэтому розничные цены начнут потихоньку расти. По оценкам экспертов, к лету средняя цена за литр превысит 45 рублей, а к концу года увеличится до 50.
Кроме того, нынешний рост цен многие связывают с отложенным подорожанием. Крупные нефтетрейдеры, не желая ссориться с государством, в последние несколько месяцев искусственно сдерживали цены. После выборов необходимость в этом отпала. И теперь компании собираются наверстать упущенное. Все это, в конечном итоге, ударит по карману российских водителей.
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