Бензин по талонам и очереди в кино: Как заправляли личные авто в СССР и почему это было испытанием

Бензин в СССР: как талоны, очереди и дефицит влияли на автолюбителей

История советских автозаправок - это не только про дешевые цены, но и про постоянный дефицит, очереди и сложные схемы получения топлива. Сегодня эти детали приобретают особое значение на фоне современных топливных кризисов.

История советских автозаправок - это не только про дешевые цены, но и про постоянный дефицит, очереди и сложные схемы получения топлива. Сегодня эти детали приобретают особое значение на фоне современных топливных кризисов.

В советское время заправка автомобиля была настоящим испытанием для владельцев личного транспорта. Даже в крупных городах, таких как Москва, автолюбителям приходилось сталкиваться с нехваткой АЗС, очередями и сложной системой распределения топлива. Государство строго контролировало доступ к бензину.

Первые автозаправки появились в Москве в конце 1920-х, но долгое время бензин распределяли преимущественно между государственными организациями. Частные автомобилисты, появившиеся в середине 1920-х, были вынуждены получать топливо по счетам-фактурам, а позже - по талонам. До Великой Отечественной войны личные машины были редкостью, и их владельцы в основном принадлежали к элите. После войны число автомобилей резко увеличилось, но инфраструктура не успевала за спросом.

АЗС делились на «государственные» и «частные» колонки. Часто на одну колонку для частников приходилось несколько для служебного транспорта, а бензин для личных машин мог закончиться даже при наличии топлива для госавто. В провинции ситуация была еще сложнее: очереди на заправках стали привычным явлением, что нашло отражение даже в советском кино - например, в фильмах «К черному морю» и «Шофер поневоле».

Для покупки бензина требовались специальные талоны, которые продавались в хозяйственных магазинах. Талоны для частных и государственных машин были разными, и использовать «чужие» было практически невозможно. Даже если удавалось достать государственные талоны, заправиться по ним на частной машине было нельзя. Только в середине 1980-х талоны начали отменять, и на некоторых АЗС появилась возможность платить наличными.

Цены на бензин в СССР долгое время оставались символически низкими: в 1960-х литр А-66 стоил 6 копеек, А-76 - 7,5 копеек, а АИ-93 - 9,5 копеек. Однако доступность топлива была иллюзорной: в регионах высокооктановый бензин часто был в дефиците, а дизельные легковые автомобили практически не встречались. В 1978 году цены выросли вдвое, а в 1981-м - еще раз, что стало серьезным ударом для семейных бюджетов.

В ответ на рост цен и дефицит советские автолюбители проявляли изобретательность: устанавливали менее мощные двигатели, чтобы использовать более дешевый бензин, или договаривались с заправщицами и водителями грузовиков о покупке «сэкономленного» топлива. На рынке появилась своя «тень»: литр ворованного А-76 стоил вдвое дешевле официальной цены. Такие схемы стали неотъемлемой частью советской автожизни.

В 1987 году талоны отменили и для государственных предприятий, а колонки перестали делиться по типу транспорта. Однако это привело к новому витку дефицита: выяснилось, что на частные автомобили поступает лишь половина необходимого объема топлива. Остальное покрывалось за счет «сэкономленного» бензина, предназначенного для госавто. Как отмечала перестроечная пресса, именно эти неформальные схемы поддерживали баланс на рынке.

Советский опыт показывает, что даже при низких ценах и централизованном контроле, топливо может оставаться недоступным для большинства. Схожие проблемы наблюдаются и сегодня, когда дефицит бензина приводит к появлению перекупщиков и теневых схем. Об этом подробно рассказывается в материале о влиянии перекупщиков на рынок и мерах по борьбе с ними - подробнее о современных реалиях топливного рынка.