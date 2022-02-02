Бензиновые, электрические или гибридные? Эксперты выяснили, какие машины чаще горят
Были проанализированы данные Национального совета по безопасности на транспорте, занимающееся расследованием транспортных происшествий, и статистики продаж автомобилей за прошлый год.
Выяснилось, что самыми опасными в точки зрения возгорания стали гибридные автомобили. На 100 тысяч проданных гибридных авто приходится 3465 случаев пожаров.
Второе место по опасности возгорания заняли автомобили с обычными двигателями внутреннего сгорания, на 100 тысяч машин было зафиксировано 1530 возгораний. Самыми безопасными оказались электромобили – на 100 тысяч экологичных моделей, проданных в прошлом году, приходится всего 25 пожаров.
Эксперты особо отметили, что в новостных лентах особое внимание уделяется пожарам электромобилей, однако «они не являются более опасными, чем обычные машины с ДВС или гибридными установками». В то же время они отметили, что возгорание электромобиля ликвидировать намного тяжелее, пожары, возникшие в машинах другого типа.
Любопытно, что электрокары Tesla стали самыми пожароопасными среди всех электромобилей. Также в прошлом году было зафиксировано несколько случаев пожаров в элекрокарах Chevrolet Bolt.
- 1 290 000 РKIA Rio 2020 в Москве
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 820 000 РNissan X-Trail 2004 в Москве
- 1 270 000 РLand Rover Range Rover Sport 2009 в Москве
- 250 000 РDaewoo Matiz 2014 в Москве
- 4 280 000 РHyundai Santa Fe 2021 в Москве
- 2 610 000 РJeep Grand Cherokee 2013 в Москве
- 465 000 РFord Focus 2008 в Москве
- 1 785 000 РToyota Land Cruiser Prado 2008 в Москве
- 3 870 000 РMercedes M-класс 2015 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий