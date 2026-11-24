Бензиновый Aurus Merlon готовят показать заказчику в декабре с новым мотором

У электрического Merlon аккумулятор на 21 кВт·ч и заявленный запас хода около 200 км, однако этот показатель не устроил заказчика. Бензиновый прототип уже видели сотрудники проекта; показ заказчику запланирован на декабрь. Мотор пока не раскрыт.

У электрического Merlon аккумулятор на 21 кВт·ч и заявленный запас хода около 200 км, однако этот показатель не устроил заказчика. Бензиновый прототип уже видели сотрудники проекта; показ заказчику запланирован на декабрь. Мотор пока не раскрыт.

Проект Aurus Merlon, изначально создававшийся как электромотоцикл для сопровождения кортежей, меняет силовую установку. Это решение подтверждает курс на адаптацию готовых решений, а не возврат к ранним макетам. Ниже — данные о смене агрегата, сроках и технических деталях, основанные на сообщениях проекта и официальных материалах производителей.

Электрическая версия Merlon с батареей на 21 кВт·ч и заявленным запасом хода около 200 км уже сертифицирована. 11 таких мотоциклов передали Гаражу особого назначения. Однако заказчика не устроил запас хода электромотоцикла, о сообщалось еще в январе 2025 года. Тогда среди возможных агрегатов называли казанский трехцилиндровый Gimura 1000s, но новые данные указывают на изменение формата.

Бензиновый Merlon дошел до ходового прототипа, который видели сотрудники проекта. Заказчику его покажут в декабре. Снаружи перемена почти незаметна: главное отличие — выпускная труба. Двигатель и остальные новые агрегаты постарались спрятать под панелью электрической версии.

По новым данным, используется мотор Benelli Tornado. Точные рабочий объем и мощность Merlon не раскрыты, поэтому оценить характеристики будущей версии пока невозможно. Независимых данных по установке агрегата Tornado Naked Tre 903 на российском мотоцикле нет.

Интерес к этому подогревает новинка самой Benelli. На выставке EICMA в Милане в 2026 году марка представила Tornado Naked Tre 903 Concept — демонстрационный нейкед-байк, пока не серийная модель. Benelli описывает его как концепт с новым рядным трехцилиндровым двигателем объемом около 900 см³. Производитель не указал мощность и крутящий момент; в материале концепта указана предельная частота до 14 000 об/мин и масса двигателя около 56 кг. Эти показатели относятся к моделям Benelli. В релизе также описана трехмодульная конструкция из композитных элементов. Концепт получил активные независимые аэродинамические крылья, которые меняют положение во время движения. Официальную связь между этим проектом и Aurus Merlon не объявляли.

Benelli корректнее считать итальянской маркой под китайским контролем. С 2005 года она входит в промышленную группу Qianjiang, а с 2016-го принадлежит Geely Holding. Производством руководит QJ, дизайн-центр Benelli по-прежнему работает в Пезаро. Корпоративная принадлежность марки сама по себе не означает, что Qianjiang или Benelli участвуют в разработке бензинового Merlon.

Переход на бензин меняет исходную ситуацию мотоцикла. НАМИ проектировал его для сопровождения кортежей и эксплуатации при температуре до -25°С.

Отдельно обсуждают более доступную гражданскую модификацию. По инсайдерским данным, она может выпускаться под другим брендом и с руководящим производственным партнером, однако официального подтверждения этого плана нет. НАМИ публично говорил лишь о возможностях создать Merlon для свободной продажи; на официальном сайте модель по-прежнему описывается как электрическая.

В институте есть и собственные моторные разработки: летом он представил двигатель 414320 мощностью 2,2 литра и 299 л.с. Судя по компоновке прототипа, для мотоцикла выбран более компактный готовый агрегат. До декабрьского показа останутся неизвестными точная версия и отдача двигателя; массу бензинового Merlon также пока не назвали.

Таким образом, смена силовой установки подтверждена ходовым прототипом, но ключевые параметры — мощность, масса и точная версия мотора — остаются нераскрытыми. Официальная связь с концептом Benelli не заявлена, а гражданская версия не подтверждена.