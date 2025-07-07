Бензиновый кризис 2025: цены вновь подбираются к рекордным отметкам

Ранее мы писали Россиянам рассказали, где продают самый доступный бензин Бензин в России продолжает дорожать, однако его доступность для населения существенно различается в зависимости ... Читать далее

Фото: freepik.com

Сезонный рост спроса на бензин повторяется каждое лето. В последние годы его постегивают только не только сельхозработы, но и развитие внутреннего автотуризма. Но низкие объемы продаж в конце весны – начале лета заставили игроков нефтяного рынка думать, что в этом году общее охлаждение спроса скажется и на топливе. Начавшийся в конце июня бурный всплеск застал многих врасплох. До хаотичного роста цен на заправках пока не дошло, но участники рынка уже фиксируют первые признаки напряжения.На Петербургской товарно-сырьевой бирже цены на бензины Аи-92 и Аи-95 достигли максимальных значений с начала года, а некоторые показатели приблизились к уровню 2023 года – того самого «бензинового кризиса», который стал поводом для введения полного экспортного эмбарго, отмечает Интерфакс . Рост цен ставит под угрозу выплаты по топливному демпферу – механизму государственной поддержки нефтяников, который компенсирует разницу между рыночной и регулируемой ценой на топливо.По действующим правилам, если цена на бензин Аи-92 превышает 66 495 рублей за тонну (в среднем за месяц), или дизтопливо дорожает свыше 68 640 руб./т, то выплаты по демпферу обнуляются. В июне текущего года Аи-92 торговался на уровне 65 089 руб./т, что всего на несколько процентов ниже критической черты. Нефтяные компании уже давно требуют пересмотра условий, предлагая увеличить допустимое отклонение цен. Пока Минфин склоняется к компромиссу – двухэтапному повышению лимитов. Но даже такой шаг может спровоцировать дальнейший рост цен на внутреннем рынке.

Ранее мы писали Тест кроссовера показал, как в реальности быстрая езда влияет на расход топлива Автомобиль – это не только средство передвижения, но и объект постоянных экспериментов с расходом топлива ... Читать далее

, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах

Добавить в избранное на сайте

Эксперты объясняют ситуацию снижением объемов реализации на бирже и одновременным ростом сезонного спроса. В июне было продано 802 тыс. тонн бензина – это на 1,4% меньше, чем в июне 2024 года. Продажи Аи-92 упали на 7,3%, тогда как Аи-95 выросли на 8,2%. При этом часть НПЗ продолжает находиться на плановых ремонтах, перенесенных с весны на лето. Таким образом, в пиковые месяцы туристического сезона предложение топлива может оказаться недостаточным. Решение вопроса видится в ограничении экспорта, однако сейчас запрет распространяется только на «непроизводителей», оставляя возможность нефтяникам получать доход за границей.Правительство и регуляторы заверяют, что ситуация находится под контролем. ФАС активно работает с участниками биржевых торгов, применяя штрафы и временные ограничения к компаниям, практикующим ценовую спекуляцию. Минэнерго утверждает, что внутренний рынок остается профицитным, а потребности населения в топливе полностью удовлетворяются. Тем не менее, представители розничного звена сообщают о сокращении маржи и необходимости повышать цены на АЗС. По данным Росстата, с начала года стоимость бензина на заправках выросла на 3,25%, почти сравнявшись с уровнем инфляции. Но если тенденция сохранится, потребуется вводить новые меры регулирования.