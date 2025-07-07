Бензиновый кризис 2025: цены вновь подбираются к рекордным отметкам
На Петербургской товарно-сырьевой бирже цены на бензины Аи-92 и Аи-95 достигли максимальных значений с начала года, а некоторые показатели приблизились к уровню 2023 года – того самого «бензинового кризиса», который стал поводом для введения полного экспортного эмбарго, отмечает Интерфакс. Рост цен ставит под угрозу выплаты по топливному демпферу – механизму государственной поддержки нефтяников, который компенсирует разницу между рыночной и регулируемой ценой на топливо.
По действующим правилам, если цена на бензин Аи-92 превышает 66 495 рублей за тонну (в среднем за месяц), или дизтопливо дорожает свыше 68 640 руб./т, то выплаты по демпферу обнуляются. В июне текущего года Аи-92 торговался на уровне 65 089 руб./т, что всего на несколько процентов ниже критической черты. Нефтяные компании уже давно требуют пересмотра условий, предлагая увеличить допустимое отклонение цен. Пока Минфин склоняется к компромиссу – двухэтапному повышению лимитов. Но даже такой шаг может спровоцировать дальнейший рост цен на внутреннем рынке.
Правительство и регуляторы заверяют, что ситуация находится под контролем. ФАС активно работает с участниками биржевых торгов, применяя штрафы и временные ограничения к компаниям, практикующим ценовую спекуляцию. Минэнерго утверждает, что внутренний рынок остается профицитным, а потребности населения в топливе полностью удовлетворяются. Тем не менее, представители розничного звена сообщают о сокращении маржи и необходимости повышать цены на АЗС. По данным Росстата, с начала года стоимость бензина на заправках выросла на 3,25%, почти сравнявшись с уровнем инфляции. Но если тенденция сохранится, потребуется вводить новые меры регулирования.
-
07.07.2025, 14:58
Обновленный Evolute i-Space дебютировал на Урале
В Екатеринбурге на выставке «Иннопром» прошла премьера обновленного российского кроссовера Evolute i-Space с последовательной гибридной установкой. Автомобиль отличается более ярким дизайном и усовершенствованной «техникой».Читать далее
-
07.07.2025, 14:16
Названа цена седана Voyah Passion российской сборки
В России официально представлен гибридный седан Voyah Passion EVR локальной сборки. Модель с увеличенным до 1000 километров запасом хода и премиальным оснащением оценили в 5 590 000 рублей, однако благодаря действующей льготе при покупке в кредит или лизинг цена снижается до 4 665 000 рублей. Читать далее
-
07.07.2025, 13:50
Петербург теряет дилеров китайских автобрендов
Во втором квартале 2025 года в Санкт-Петербурге было расторгнуто 14 дилерских контрактов с автомобильными брендами из Китая. Наиболее значительные потери понесли три марки.Читать далее
-
07.07.2025, 12:41
НАМИ показал беспилотные Lada Vesta и Aurus Komendant
На международной промышленной выставке «Иннопром-2025», проходящей в Екатеринбурге, ФГУП «НАМИ» представило экспериментальные автомобили Aurus Komendant и Lada Vesta, оснащенные российской системой беспилотного управления нового поколения. Разработчики обещают 5-й уровень автономности.Читать далее
-
07.07.2025, 12:17
Российский электромобиль «Атом» вернулся с Северного полюса
Электромобиль «Атом» может считаться первым в России автомобилем на электротяге, который добрался до Северного полюса. Это стало возможным благодаря уникальной экспедиции атомного ледокола «50 лет Победы», организованной при участии Госкорпорации «Росатом». Читать далее
-
07.07.2025, 11:41
Путин отправил в отставку Романа Старовойта. Кто возглавит Минтранс?
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта РФ. Причины отставки официально не разглашаются. Старовойт занимал этот пост чуть более года – с мая 2024 года. Читать далее
-
07.07.2025, 14:58
Обновленный Evolute i-Space дебютировал на Урале
В Екатеринбурге на выставке «Иннопром» прошла премьера обновленного российского кроссовера Evolute i-Space с последовательной гибридной установкой. Автомобиль отличается более ярким дизайном и усовершенствованной «техникой».Читать далее
-
07.07.2025, 14:16
Названа цена седана Voyah Passion российской сборки
В России официально представлен гибридный седан Voyah Passion EVR локальной сборки. Модель с увеличенным до 1000 километров запасом хода и премиальным оснащением оценили в 5 590 000 рублей, однако благодаря действующей льготе при покупке в кредит или лизинг цена снижается до 4 665 000 рублей. Читать далее
-
07.07.2025, 13:50
Петербург теряет дилеров китайских автобрендов
Во втором квартале 2025 года в Санкт-Петербурге было расторгнуто 14 дилерских контрактов с автомобильными брендами из Китая. Наиболее значительные потери понесли три марки.Читать далее
-
07.07.2025, 12:41
НАМИ показал беспилотные Lada Vesta и Aurus Komendant
На международной промышленной выставке «Иннопром-2025», проходящей в Екатеринбурге, ФГУП «НАМИ» представило экспериментальные автомобили Aurus Komendant и Lada Vesta, оснащенные российской системой беспилотного управления нового поколения. Разработчики обещают 5-й уровень автономности.Читать далее
-
07.07.2025, 12:17
Российский электромобиль «Атом» вернулся с Северного полюса
Электромобиль «Атом» может считаться первым в России автомобилем на электротяге, который добрался до Северного полюса. Это стало возможным благодаря уникальной экспедиции атомного ледокола «50 лет Победы», организованной при участии Госкорпорации «Росатом». Читать далее
-
07.07.2025, 11:41
Путин отправил в отставку Романа Старовойта. Кто возглавит Минтранс?
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта РФ. Причины отставки официально не разглашаются. Старовойт занимал этот пост чуть более года – с мая 2024 года. Читать далее
- 5 420 000 РEXEED RX 2024 в Москве
- 2 110 000 РAudi Q5 2013 в Москве
- 12 800 000 РVolvo XC90 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 3 120 000 РChery Tiggo 7 Pro Max 2024 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий