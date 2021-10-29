Бензиновый мотор будет жить: в этом помогут корейцы
Фото: Chevrolet
Это замечание означает, что все инженерные разработки и производство ДВС, за которые отвечает GM Korea, будут продолжаться весь этот период.
Одна из моделей, к которой так или иначе приложили руку корейцы, - Chevrolet Trailblazer. В Южной Корее он пошел в серию в январе прошлого года. С тех пор было реализовано около 17 тыс. единиц, более 103 тыс. ед. ушло на экспорт. Причем, по итогам июня 2021 года, экспорт Chevrolet Trailblazer составил 15 165 ед., и таким образом, кроссовер стал самым экспортируемым южнокорейским автомобилем.
В настоящее время GM Korea продолжает инвестировать в строящийся завод, где с 2023 года будет собираться новый кроссовер. На текущий момент времени идет монтаж производственных линий.
Ключевую роль в области инженерии играет Корейский технический центр GM. Именно здесь создали облик электрического Chevrolet Bolt EV. В штате технического центра более 3000 инженеров вместе с конструкторским отделом, инжиниринговым центром, научно-исследовательским институтом технологий производства и водительскими испытательными полигонами.
Напомним, что Chevrolet Trailblazer III поколения со второй половины текущего года продается и в России. Стартовая стоимость кроссовера – 2 049 000 рублей. Он оснащается 150-сильным турбомотором объемом 1,3 литра с алюминиевыми блоком и головкой цилиндров, непосредственным впрыском топлива, 12-клапанным ГРМ и фазовращателями на впуске и выпуске. Пик крутящего момента 236 Нм достигается при 1600-4000 об/мин.
По умолчанию автомобиль оснащается клиноременным вариатором и ведущими передними колесами, в виде опции может быть снабжен связкой 9-диапазонного гидромеханического «автомата» и полноприводной трансмиссии с многодисковой муфтой, перебрасывающей до 50% тяги на заднюю ось.
На российском рынке Chevrolet TrailBlazer предлагается в 4 комплектациях на выбор – LS, LT, Activ и RS. В базовом исполнении SUV можно приобрести только с вариатором и переднеприводной трансмиссией. В список стартового оборудования входят: 6 подушек безопасности, ABS, ESP, кондиционер, подогрев передних кресел, 4 электростеклоподъемника, 17-дюймовые легкосплавные колеса, медиацентр с 7-дюймовым экраном, аудиосистема с 4 колонками и пр.
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