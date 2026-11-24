24 ноября 2026, 15:49
Как инкассаторы в Магадане умудрились потерять 50 кг золота на 591 млн рублей
Как инкассаторы в Магадане умудрились потерять 50 кг золота на 591 млн рублей
В сентябре Спецсвязь приняла у магаданского «Берелеха» драгоценные и редкоземельные металлы для отправки в другие регионы, а позже уведомила компанию о пропаже части партии. Предприятие требует возместить ущерб и заявило дополнительные денежные требования.
Инкассаторы в Магадане умудрились потерять при перевозке золото на 591 миллион рублей. Правда, не слитки из коробочек, а золотосодержащий концентрат весом больше 50 килограммов, его везли на аффинажный завод, чтобы там довести до ума.
Золото принадлежало компании «Берелех», которая сначала попробовала договориться миром и отправила претензию, но возмещения так и не дождалась. Сейчас компания подала в суд на региональное Управление Спецсвязи - как раз на тех, кто отвечал за груз. Как именно драгоценный металл «испарился» по дороге, в материалах дела не раскрывается. Теперь требования серьёзные: вернуть стоимость потерянного груза, плюс провозную плату в размере более 200 тысяч рублей, а сверху ещё проценты за «пользование» деньгами на 8,846 миллиона. Заседание назначено на 16 декабря. Спецсвязь, судя по всему, пока обдумывает ситуацию: своих возражений по иску она в суд ещё не принесла.
Денежные требования обсуждаются и в автомобильной сфере: материал об ущербе по ОСАГО касался случаев с признаками мошенничества.
«Берелех» создан в 1997 году после реорганизации Берелехского горно-обогатительного комбината. Компания добывает россыпное золото в Магаданской области и Якутии. Работы ведутся в Сусуманском округе и в двух других округах, Тенькинском и Ягоднинском. Спецсвязь перевозит ценные грузы и доставляет сырье на аффинажные заводы для очистки драгоценных металлов.
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