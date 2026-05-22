Автор: Дарья Климова

22 мая 2026, 08:37

Беременность и автомобиль: как снизить риски за рулем и на пассажирском сиденье

Водить можно, но с условиями: 5 правил безопасности для беременных за рулем, которые реально работают

Многие будущие мамы продолжают водить авто, но часто игнорируют простые правила безопасности. Эксперты объяснили, как правильно сидеть, когда стоит отказаться от поездки и почему специальные гайды для беременных не всегда работают. Что грозит при нарушении - рассказываем подробно.

В России все больше женщин не отказываются от управления автомобилем даже во время беременности. Это не только вопрос комфорта, но и необходимости - особенно в регионах, где общественный транспорт не всегда доступен. Однако именно в этот период важно знать, как минимизировать риски для себя и будущего ребенка, ведь даже незначительная авария может привести к серьезным последствиям.

Согласно действующим правилам, беременные женщины обязаны пристегиваться ремнем безопасности наравне с другими водителями и пассажирами. Распространенное мнение о том, что ремень может навредить плоду, не подтверждается ни одним серьезным исследованием. Наоборот, именно отсутствие ремня увеличивает вероятность тяжелых травм при столкновении. Ключевой момент - правильная фиксация: поясной ремень должен проходить под животом, плотно прилегая к бедрам, а диагональная часть - между грудями. В большинстве автомобилей можно отрегулировать высоту крепления ремня, чтобы он не давил на шею и не смещался на живот.

На рынке встречаются специальные адаптеры и системы для беременных, которые якобы делают поездку безопаснее. Однако, как показали краш-тесты, такие устройства не только не улучшают защиту, но иногда даже увеличивают риск травм. Поэтому эксперты советуют использовать стандартные ремни, размещая их корректно, и не доверять сомнительным новинкам.

Не менее важно правильно настроить сиденье. Спинка должна быть максимально вертикальной, а сам водитель - находиться на таком расстоянии от руля, чтобы не тянуться вперед и не скользить по сиденью при нажатии на педали. Чем дальше живот от руля, тем ниже риск удара при аварии. Для пассажирок на переднем сиденье рекомендуется держать дистанцию до панели не менее 30 сантиметров. Это особенно актуально для последних месяцев беременности, когда живот становится больше.

Статистика за 15 лет показала: беременные чаще оказываются на пассажирском месте, но при этом получают менее тяжелые травмы, чем женщины из контрольной группы. Чаще всего фиксируются ушибы живота, но они, как правило, не критичны. Тем не менее, даже после легкой аварии или резкого торможения врачи советуют немедленно обратиться за медицинской помощью и проверить состояние плода.

Водить автомобиль при беременности можно, если нет противопоказаний от врача и женщина чувствует себя хорошо. Однако при малейших признаках недомогания - головокружении, тошноте, слабости - лучше отказаться от поездки. Особенно это касается последних недель перед родами. В этот период специалисты рекомендуют по возможности сокращать длительные маршруты и избегать дальних поездок. Если же избежать их не удается, важно делать остановки каждые два часа, а при появлении усталости - еще чаще. Во время паузы полезно пройтись или сделать простые упражнения для ног, чтобы снизить риск отеков и тромбозов.

Для дополнительной профилактики врачи советуют использовать компрессионные чулки, но только если они не пережимают ноги. Также стоит заранее узнать, где по маршруту расположены ближайшие родильные дома, и всегда иметь при себе медицинские документы. Кстати, в материале о том, как выбрать автомобиль для поездок на дачу, редакция уже поднимала тему безопасности и комфорта - подробнее об этом можно узнать в обзоре популярных универсалов.

В завершение стоит напомнить: ни одна статья не заменит консультацию с врачом. Если есть сомнения или вопросы по поводу поездок за рулем во время беременности, лучше обсудить их со специалистом. Важно помнить, что соблюдение простых правил - правильная посадка, корректное использование ремня, регулярные перерывы и внимательное отношение к самочувствию - способны существенно снизить риски для будущей мамы и ребенка. По данным Минздрава, ежегодно в России фиксируется несколько сотен ДТП с участием беременных, и в большинстве случаев именно игнорирование элементарных мер безопасности приводит к осложнениям. Поэтому внимательность и осторожность - главные союзники на дороге в этот особый период жизни.

