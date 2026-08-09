Внедорожный электроцикл Berenberg Skyleap: 378 Н·м крутящего момента, защита IP68 и разгон за 4,5 с — эндуро нового поколения

Berenberg Skyleap: электромотоцикл для бездорожья с запасом хода до 100 км

Berenberg Skyleap - электромотоцикл, который выделяется не только мощностью, но и продуманной конструкцией для экстремальных условий. В условиях роста интереса к электротранспорту, его характеристики могут стать определяющими для российских любителей экстремального вождения.

Berenberg Skyleap - электромотоцикл, который выделяется не только мощностью, но и продуманной конструкцией для экстремальных условий. В условиях роста интереса к электротранспорту, его характеристики могут стать определяющими для российских любителей экстремального вождения.

Berenberg Skyleap - это не просто очередной электромотоцикл, а полноценный инструмент для тех, кто ищет возможности активного движения по бездорожью. Модель построена на базе армированной стальной рамы из углеродистой стали HS от Kove Motors, что сразу же выделяет ее среди конкурентов по прочности и долговечности.

Skyleap полностью защищен от воды по стандарту IP68: мотоцикл не боится ни нейтральных бродов, ни мойки под давлением. Крутящий момент в 378 Н·м позволяет уверенно преодолевать подъемы с уклоном более 45 градусов, а силовая установка с номинальной мощностью 4 кВт и пиковыми 10 кВт обеспечивает динамику, сравнимую с бензиновыми эндуро. Батарея LG 21700 72V 40Ah обеспечивает до 100 км пробега при крейсерской скорости 45 км/ч, полная зарядка занимает всего 3,5 часа - это один из лучших показателей в классе.

Управление крутящим моментом реализовано через интеллектуальный контроллер FOC Vector Control, что обеспечивает плавность и точность режима газа. Передаточное отношение 1:8.68 позволяет максимально использовать тягу на колесах, полностью регулируемая передняя вилка с ходом 180 мм и задняя пружинно-газовая подвеска (ход 76 мм) дают возможность адаптировать мотоцикл под разный вес и стиль езды. Дорожный просвет 290 мм и эндуро-резина CST (80/100-19 спереди, 80/100-18 сзади) делают Skyleap готовым к камням, песку и грязи.

Колесная база 1225 мм обеспечивает устойчивость на скорости, высота по седлу 870 мм подойдет райдерам ростом от 170 см. Разгон до 90 км/ч за 4,5 секунды – показатель, редко встречающийся среди электрического эндуро. Максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 80 км/ч, но для трека возможна разблокировка. Двухпоршневые дисковые тормоза спереди и сзади ограничивают уверенное замедление даже в сложных условиях.

Габариты (длина 1850 мм, ширина 780 мм) и вес 75,8 кг с аккумуляторами, делают Skyleap легким и маневренным, что особенно важно для самостоятельной погрузки или преодоления сложного участка. Мотоцикл рассчитан на вес райдера до 120 кг, а его универсальность позволяет использовать его не только для гонок, но и для патрулирования, охоты или активного туризма.

На фоне растущего интереса к электротранспорту в России, Berenberg Skyleap выглядит как один из самых сбалансированных вариантов для тех, кто ценит надежность и функциональность. Для сравнения, электроскутер Metro M6 Empower также предлагает достойную дальность и современные технологии, но больше ориентирован на городские условия - подробнее о нем можно узнать о перспективах Metro M6 Empower для обычных перемещений .

Skyleap может стать приемлемым выбором для тех, кто ищет современный электромотоцикл для поездок вне асфальта. Важно отметить, что развитие рынка электротранспорта в России идет быстрыми темпами, и такие модели могут изменить представление об эндуро в предстоящие годы.