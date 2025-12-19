Уникальный концепт Bertone Genesis — минивэн с двигателем от Lamborghini V12: почему он так и не попал на конвейер

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

19 декабря 2025, 17:54

Bertone Genesis: как итальянцы создали минивэн с мотором Lamborghini V12 в 1988 году

В конце 80-х Bertone удивил мир концептом Genesis - минивэном с мотором Lamborghini V12. Этот проект так и не стал серийным, но до сих пор вызывает интерес у автолюбителей. Почему итальянцы решились на такой эксперимент и что из этого вышло? Узнайте подробности необычной истории.

В конце 1980-х годов, когда минивэны начали вытеснять универсалы с рынка семейных автомобилей, итальянское ателье Bertone решило удивить мир дерзкой идеей: создать минивэн с двигателем V12 от Lamborghini. Этот период был временем настоящего бума для минивэнов, особенно в США, где модели Dodge Caravan и Plymouth Voyager быстро завоевали популярность. Европа также постепенно приняла этот новый класс автомобилей.

В 1987 году дизайнеры Bertone, известные своими смелыми экспериментами, задумались о совмещении практичности минивэна с мощью и харизмой Lamborghini. Так родилась идея концепта Genesis — машины, призванной изменить представление о семейных автомобилях. Создание Genesis стало результатом тесного сотрудничества Bertone и Lamborghini, начатого еще в 1960-х годах, в эпоху таких легенд, как Miura, Espada и Countach. Однако к концу 80-х дела у Lamborghini шли не лучшим образом, а неожиданная покупка компании американским концерном Chrysler в 1987 году заставила Bertone опасаться за будущее сотрудничества.

Чтобы сохранить отношения, Bertone решили удивить и Chrysler, и Lamborghini необычным проектом. Вдохновившись внедорожником LM002, дизайнеры предложили создать минивэн с двигателем V12. Работа началась во второй половине 1987 года под руководством Марка Дешама. Привычный силуэт минивэна превратился в футуристический шоу-кар: задние двери были сдвижными, а передние открывались вверх, захватывая часть лобового стекла и крыльев.

Салон также был необычен: два передних кресла располагались прямо над колесными арками, сзади находилось три места. Среднее сиденье складывалось, а переднее пассажирское кресло могло разворачиваться на 180 градусов. Интерьер был отделан замшей, а подголовники напоминали элементы Lamborghini Countach.

Техническая основа — доработанная платформа Lamborghini Espada с колесной базой 2650 мм. Под капотом разместился 5,2-литровый V12 от Countach Quattrovalvole мощностью 455 л.с., а коробка передач — трехступенчатый автомат TorqueFlite от Chrysler. Однако из-за массы почти в две тонны и неадаптированных передаточных чисел концепт не мог предложить спортивную динамику, несмотря на мощный мотор.

Премьера Bertone Genesis состоялась в апреле 1988 года на Туринском автосалоне. Концепт привлек внимание необычными дверями, большими квадратными окнами и табличкой V12 на капоте. Несмотря на ажиотаж, ни Lamborghini, ни Chrysler не заинтересовались проектом. Для Bertone это была последняя попытка сохранить сотрудничество с итальянской маркой, но она не увенчалась успехом. После дебюта Genesis быстро исчез из виду, и Bertone больше не разрабатывал автомобили для Lamborghini.

Сегодня, спустя почти сорок лет, Genesis остается малоизвестной, но любопытной страницей в истории автомобильного дизайна. Этот минивэн с мотором суперкара так и не стал серийным, но является напоминанием о смелости и оригинальности, которые иногда рождаются даже из самых безумных идей.

Упомянутые марки: Lamborghini, Bertone, Chrysler
Renault Clio шестого поколения: новый дизайн и гибридная технология в действии
VGV готовит к выходу в России новый пикап Bolden S7 и обновленный U70 в 2026 году
Volga K50 официально сертифицирована в России и готовится к запуску производства
