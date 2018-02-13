13 февраля 2018, 09:21
Бешеный спрос вынудил Ford расширить производство внедорожников
Ford объявил об увеличении производства двух полноразмерных внедорожников – новых Ford Expedition и Lincoln Navigator. Спрос на них превысил первоначальные планы компании. Поэтому было решено вложить 25 млн долларов в модернизацию конвейера на заводе в Кентукки (США).
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При этом компания не планирует открывать новые вакансии. Обновление конвейера позволит увеличить его производительность за счет повышения автоматизации процесса сборки. В частности, компания увеличит количество роботов на линии, установит 3D-принтер, а также модернизирует систему контроля за запасом комплектующих. На специальных экранах в режиме реального времени будет отображаться прогноз по необходимым для сборки деталям и их запасы на складе. Выдачу деталей также автоматизируют, чтобы рабочие не тратили лишнее время на их поиски.
Кстати, Lincoln Navigator завоевал звание «Лучший северо-американский внедорожник» (NACTOY) 2018 года. Также модель получила приз зрительских симпатий на автосалоне в Детройте.
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Отзывы по теме
Я заказывал по инету. Выпускает хохлятское издательство.Цена вопроса 1050руб с курьерской доставкой
Купили с супругой НАВИГАТОРА.Машина супер даже не знаю какую машину после брать только такую же.Загнал однажды на ТО к дилеру ФОРД пока делали ТО полазил по всем авто в автосалоне новым даже самый дорогой джип выглядит в дешовой отделке.Проехал где то 60 тыщ.Это притом машинка 2002г.уже 8 авто у меня ...
меня полностью все устраивает правда коробка начала при переключении поддергиватся
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