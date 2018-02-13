13 февраля 2018, 09:21

Бешеный спрос вынудил Ford расширить производство внедорожников

Ford объявил об увеличении производства двух полноразмерных внедорожников – новых Ford Expedition и Lincoln Navigator. Спрос на них превысил первоначальные планы компании. Поэтому было решено вложить 25 млн долларов в модернизацию конвейера на заводе в Кентукки (США).
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Бешеный спрос вынудил Ford расширить производство внедорожников Ford Expedition, Lincoln Navigator
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В январе продажи Ford Expedition выросли более, чем в 2 раза, а Lincoln Navigator – в полтора. Более востребованы автомобили в топовых комплектациях и с дополнительными люксовыми пакетами опций. Это дает прибавку к средней цене автомобиля в несколько тысяч долларов. Сейчас объемы выпуска внедорожников не успевают за объемами его продаж. Чтобы удовлетворить спрос и не потерять потенциальных покупателей, сотрудники завода вынуждены на добровольных началах работать по выходным. Исправить сложившуюся ситуацию должна модернизация производственной линии.

При этом компания не планирует открывать новые вакансии. Обновление конвейера позволит увеличить его производительность за счет повышения автоматизации процесса сборки. В частности, компания увеличит количество роботов на линии, установит 3D-принтер, а также модернизирует систему контроля за запасом комплектующих. На специальных экранах в режиме реального времени будет отображаться прогноз по необходимым для сборки деталям и их запасы на складе. Выдачу деталей также автоматизируют, чтобы рабочие не тратили лишнее время на их поиски.

Кстати, Lincoln Navigator завоевал звание «Лучший северо-американский внедорожник» (NACTOY) 2018 года. Также модель получила приз зрительских симпатий на автосалоне в Детройте.
Новинки и концепт кары Форд, Линкольн Экспедишн, Навигатор

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Форум Ford Expedition
Я заказывал по инету. Выпускает хохлятское издательство.Цена вопроса 1050руб с курьерской доставкой
German
Форум Lincoln Navigator
Купили с супругой НАВИГАТОРА.Машина супер даже не знаю какую машину после брать только такую же.Загнал однажды на ТО к дилеру ФОРД пока делали ТО полазил по всем авто в автосалоне новым даже самый дорогой джип выглядит в дешовой отделке.Проехал где то 60 тыщ.Это притом машинка 2002г.уже 8 авто у меня ...
Олег
Отзыв о Ford Expedition 1997 года
меня полностью все устраивает правда коробка начала при переключении поддергиватся
пусеныш
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Бешеный спрос вынудил Ford расширить производство внедорожников
{{material_118778}}В январе продажи Ford Expedition выросли более, чем в 2 раза, а Lincoln Navigator – в полтора. Более востребованы автомобили в топовых комплектациях и с дополнительными люксовыми пакетами опций. Это дает прибавку к средней цене автомобиля в несколько тысяч долларов. Сейчас объемы выпуска внедорожников не успевают за объемами его продаж. Чтобы удовлетворить спрос и не потерять потенциальных покупателей, сотрудники завода вынуждены на добровольных началах работать по выходным. Исправить сложившуюся ситуацию должна модернизация производственной линии.При этом компания не планирует открывать новые вакансии. Обновление конвейера позволит увеличить его производительность за счет повышения автоматизации процесса сборки. В частности, компания увеличит количество роботов на линии, установит 3D-принтер, а также модернизирует систему контроля за запасом комплектующих. На специальных экранах в режиме реального времени будет отображаться прогноз по необходимым для сборки деталям и их запасы на складе. Выдачу деталей также автоматизируют, чтобы рабочие не тратили лишнее время на их поиски.Кстати, Lincoln Navigator завоевал звание «Лучший северо-американский внедорожник» (NACTOY) 2018 года. Также модель получила приз зрительских симпатий на автосалоне в Детройте.
2018-02-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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