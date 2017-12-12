Беспилотник Ford сможет работать 20 часов в сутки
Наравне с использованием гибридного привода это позволит беспилотнику находиться на дороге 20 часов в сутки. Проект по тестированию прототипа беспилотника Ford в реальных условиях стартует в 2018 году.
Инженеры компании намерены применить свой опыт в разработке коммерческого и специального автотранспорта – от грузовых фургонов и микроавтобусов Transit до тяжелых пикапов Super Duty и полицейских машин. Автономный автомобиль получит усиленные тормоза, колеса и кузов, которые смогут выдержать длительную эксплуатацию в условиях активного коммерческого использования.
Возможность выработки энергии на борту позволяет обеспечить питанием вычислительные системы и многочисленные сенсоры беспилотного автомобиля, практически не влияя на дальность его пробега. Как отмечают представители Ford, 99,6% высоковольтных батарей в гибридных силовых установках марки остаются рабочими и после завершения гарантии на автомобиль. Это является дополнительным аргументов в пользу выбора гибридной схемы для коммерческого использования.
Чтобы поведение беспилотника на дороге было более понятным и предсказуемым для других участников движения, его оснастят внешними световыми сигналами, оповещающими окружающих о движении автомобиля в беспилотном режиме, намерении уступить дорогу или начать движение после остановки.
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