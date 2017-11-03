3 ноября 2017, 19:26

Беспилотник S-Class проходит испытания в Шанхае

Немецкая компания Mercedes-Benz начала этап дорожных испытаний седана S-Class, оснащенного системами автономного управления. Примечательно, что «самостоятельный» автомобиль выехал на дороги общего пользования в китайском Шанхае.
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Беспилотник S-Class проходит испытания в Шанхае Mercedes Benz S-класс

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Руководство бренда уверено, что дорожная ситуация этого города способна значительно продвинуть вперед развитие беспилотных систем. Шанхайский трафик отличается большим количеством транспортных средств и наличием мотоциклистов и пешеходов. Данные условия требуют от автономных систем оптимальной работы. Отправленный на тесты автомобиль получил комплекс сенсоров, лазеров и видеокамер.

Ранее сообщалось, что марка выпустила на испытания новое поколение систем беспилотного вождения. Инновационный комплекс позволит машине самостоятельно ориентироваться в пространстве, контролировать рулевое управление, тормозную систему и акселератор. Первой эту установку получил автомобиль E-Class.

В настоящее время специалисты Mercedes-Benz занимаются выпуском S-Class новой генерации. Официальный дебют намечен на 2020 год. Для уменьшения массы создатели использовали алюминий и полимер, армированный углеволокном. Поэтому следующее поколение будет значительно легче предшественника. Также будущему покупателю будут доступны системы автономного управления. Другие подробности пока тщательно скрываются.

Новинки и концепт кары Мерседес Бенц, Мерседес С-класс

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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz S-класс
Bmw серьезный конкурент
VVasGaL
Стали известны новые подробности о седане Mercedes S-Class с индексом W222
а полноприводной модели не будет???
юрий
Что ожидать от нового S-класса от Mercedes, который появится в 2012 году?
Уже хочу, продам 2010 и куплю 2012. Мерс он и в Африке мерс.
Андрей
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Беспилотник S-Class проходит испытания в Шанхае
{{material_120953}}Руководство бренда уверено, что дорожная ситуация этого города способна значительно продвинуть вперед развитие беспилотных систем. Шанхайский трафик отличается большим количеством транспортных средств и наличием мотоциклистов и пешеходов. Данные условия требуют от автономных систем оптимальной работы. Отправленный на тесты автомобиль получил комплекс сенсоров, лазеров и видеокамер.Ранее сообщалось, что марка выпустила на испытания новое поколение систем беспилотного вождения. Инновационный комплекс позволит машине самостоятельно ориентироваться в пространстве, контролировать рулевое управление, тормозную систему и акселератор. Первой эту установку получил автомобиль E-Class.В настоящее время специалисты Mercedes-Benz занимаются выпуском S-Class новой генерации. Официальный дебют намечен на 2020 год. Для уменьшения массы создатели использовали алюминий и полимер, армированный углеволокном. Поэтому следующее поколение будет значительно легче предшественника. Также будущему покупателю будут доступны системы автономного управления. Другие подробности пока тщательно скрываются.
2017-11-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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