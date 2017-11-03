Беспилотник S-Class проходит испытания в Шанхае
Ранее сообщалось, что марка выпустила на испытания новое поколение систем беспилотного вождения. Инновационный комплекс позволит машине самостоятельно ориентироваться в пространстве, контролировать рулевое управление, тормозную систему и акселератор. Первой эту установку получил автомобиль E-Class.
В настоящее время специалисты Mercedes-Benz занимаются выпуском S-Class новой генерации. Официальный дебют намечен на 2020 год. Для уменьшения массы создатели использовали алюминий и полимер, армированный углеволокном. Поэтому следующее поколение будет значительно легче предшественника. Также будущему покупателю будут доступны системы автономного управления. Другие подробности пока тщательно скрываются.
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