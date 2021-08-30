Беспилотник Toyota не увидел инвалида по зрению и сбил его
Фото: cnn.com
Президент концерна Акио Тойода записал видеообращение, где принес глубочайшие извинения за инцидент и пожелал пострадавшему спортсмену скорейшего выздоровления. Он заявил, что автономные транспортные средства пока нереальны для обычных дорог. Авария показала, что беспилотному транспортному средству трудно работать в особых условиях Параолимпийских игр с людьми с нарушениями зрения или другими ограниченными возможностями.
Эксплуатация e-Palette на Параолимпиаде прекращена на время расследования инцидента. Пассажирский e-Palette имеет габариты 5 255 мм x 2 065 мм x 2 760 мм. Он вмещает до 20 человек и приводится в движение электромоторами, способен разогнаться до 19 км/ч и проехать без подзарядки до 150 километров.
- 590 000 РSuzuki Grand Vitara 2004 в Москве
- 999 000 РKIA Picanto 2019 в Москве
- 1 158 000 РRenault Megane 2017 в Москве
- 4 197 000 РLand Rover Discovery 2017 в Москве
- 4 297 000 РLand Rover Range Rover Velar 2018 в Москве
- 900 000 РLexus GS 2005 в Москве
- 449 000 РKIA Carnival 2003 в Москве
- 1 570 000 РMercedes S-класс 2010 в Москве
- 2 767 000 РJaguar F-Pace 2016 в Москве
- 850 000 РГАЗ ГАЗель Next 2021 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий