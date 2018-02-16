Беспилотник Яндекс.Такси проехал по улицам Москвы
Яндекс продолжает тестировать свои беспилотные автомобили. Сначала машины с автопилотом ездили по специальному полигону, сейчас они впервые выехали на заснеженные улицы Москвы. Компания выложила 4-минутный видеоотчет в блоге Яндекс.Такси.
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На днях автомобили впервые протестировали в реальных условиях суровой русской зимы. После небывалого снегопада передвигаться по улицам столицы особенно непросто. Однако, робомобиль неплохо справляется: пропускает машины при выезде на перекресток и пешеходов на переходах, объезжает людей, бредущих по проезжей части, протискивается между припаркованными авто.
Беспилотный автомобиль пока движется на небольшой скорости, 20 – 30 км/ч. За рулем сидит инженер, который готов в любой момент вмешаться в управление. В перспективе Яндекс планирует построить автомобиль с автопилотом 5-го уровня, не нуждающийся в контроле со стороны человека. Тогда в России появятся первые беспилотные такси – следующая ступень в развитии классического такси и каршеринга. Клиенту достаточно будет забронировать автомобиль через мобильное приложение, машина сама приедет по вызову и отвезет пассажиров по указанному адресу. Пока трудно назвать даже примерные сроки запуска такого сервиса в нашей стране. Мало разработать соответствующие технологии. Необходимо также внести изменения в законодательство и ПДД.
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