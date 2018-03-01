1 марта 2018, 12:09

Беспилотники Ford начинают развозить пиццу

Компания Ford запустила пилотный коммерческий проект с участием беспилотников. Автономные машины займутся доставкой пиццы и посылок жителям американского Майами. Там же вскоре откроется терминал, где будет осуществляться техобслуживание и ремонт беспилотников.
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Беспилотники Ford начинают развозить пиццу Ford

Один из самых известных городов штата Флорида, насчитывающий более 400 тыс. жителей, выбран для реализации проекта не случайно:  Майами занимает печальное 10 место в списке городов мира с наиболее загруженными дорогами и 5 место в списке самых «пробочных» городов США. Подсчитано, что водители в Майами проводят в пробках в среднем 64 часа в год или почти 10% всего времени за рулем.

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В настоящее время муниципалитет Майами предпринимает все усилия, чтобы «разрулить» создавшуюся транспортную ситуацию – в частности, предлагает жителям разнообразные способы передвижения – от онлайн-такси до электричек, автобусов и велошеринга.

В рамках нового «фордовского» проекта предстоит понять, как воспримут жители округа сервис с участием беспилотников. Услуга по доставке товаров и продуктов будет реализована совместно с партнерами Ford. Накопленный опыт планируется использовать при создании автономного автомобиля особой конструкции, который компания намерена явить миру в 2021-м.

Наиболее очевидными преимуществами «беспилотной» доставки товаров сегодня видятся соблюдение автономными автомобилями правил остановки и парковки (они не будут вставать вторым рядом, создавая помехи движению), а также экономия денег клиентами за счет чаевых, которые сами собой канут в Лету.

Также придется понять, как в реальных условиях ухаживать за беспилотниками – ремонтировать, обслуживать, мыть кузова и осуществлять химчистку салона. С этой целью Ford создает в Майами особый терминал, который объединит в себе функции диспетчерской и СТО. Впоследствии ремонт и обслуживание беспилотников будут осуществляться с привлечением официальных дилеров.

Бизнес с участием автономных автомобилей требует не только детального знания местных законов в сфере транспорта, но и понимание стиля вождения, присущего автомобилистам конкретного города. Для этого беспилотники уже наматывают километры по улицам Майами, создавая подробную карту дорог и накапливая знания, которые помогут им в совершенстве передвигаться по городу.

Представители Ford говорят, что развитие автономных транспортных средств предвещает совершенно новый способ перемещения людей и товаров. Но это не меняет способ ведения бизнеса. «Надеемся установить прочные отношения с жителями округа Майами-Дейд и стать частью местного сообщества. Для этого мы повысим осведомленность о наших усилиях и создадим сервис, на который люди смогут положиться», - резюмируют в руководстве автокомпании.

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Беспилотники Ford начинают развозить пиццу
Один из самых известных городов штата Флорида, насчитывающий более 400 тыс. жителей, выбран для реализации проекта не случайно:  Майами занимает печальное 10 место в списке городов мира с наиболее загруженными дорогами и 5 место в списке самых «пробочных» городов США. Подсчитано, что водители в Майами проводят в пробках в среднем 64 часа в год или почти 10% всего времени за рулем. {{material_122587}} В настоящее время муниципалитет Майами предпринимает все усилия, чтобы «разрулить» создавшуюся транспортную ситуацию – в частности, предлагает жителям разнообразные способы передвижения – от онлайн-такси до электричек, автобусов и велошеринга. В рамках нового «фордовского» проекта предстоит понять, как воспримут жители округа сервис с участием беспилотников. Услуга по доставке товаров и продуктов будет реализована совместно с партнерами Ford. Накопленный опыт планируется использовать при создании автономного автомобиля особой конструкции, который компания намерена явить миру в 2021-м.Наиболее очевидными преимуществами «беспилотной» доставки товаров сегодня видятся соблюдение автономными автомобилями правил остановки и парковки (они не будут вставать вторым рядом, создавая помехи движению), а также экономия денег клиентами за счет чаевых, которые сами собой канут в Лету.Также придется понять, как в реальных условиях ухаживать за беспилотниками – ремонтировать, обслуживать, мыть кузова и осуществлять химчистку салона. С этой целью Ford создает в Майами особый терминал, который объединит в себе функции диспетчерской и СТО. Впоследствии ремонт и обслуживание беспилотников будут осуществляться с привлечением официальных дилеров.Бизнес с участием автономных автомобилей требует не только детального знания местных законов в сфере транспорта, но и понимание стиля вождения, присущего автомобилистам конкретного города. Для этого беспилотники уже наматывают километры по улицам Майами, создавая подробную карту дорог и накапливая знания, которые помогут им в совершенстве передвигаться по городу. Представители Ford говорят, что развитие автономных транспортных средств предвещает совершенно новый способ перемещения людей и товаров. Но это не меняет способ ведения бизнеса. «Надеемся установить прочные отношения с жителями округа Майами-Дейд и стать частью местного сообщества. Для этого мы повысим осведомленность о наших усилиях и создадим сервис, на который люди смогут положиться», - резюмируют в руководстве автокомпании.
2018-03-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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