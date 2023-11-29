Беспилотники на М-11: Минтранс раскрыл статистику ДТП
Эксперимент с беспилотными грузовиками признан успешным. Он показал большой потенциал сферы беспилотных грузоперевозок, а все компании-участники ожидают расширения автопарка и географии маршрутов. По их словам, чем больше дальность перевозки, тем выгоднее она оказывается. В Минтрансе уже задумались над распространением эксперимента и на другие российские трассы. Главная сложность заключается в качестве и инфраструктуре самих дорог. М-11 на сегодняшний день самая современная магистраль с этой точки зрения. Запуск грузовых беспилотных грузовиков по другим трассам потребует дополнительного финансирования.
Напомним, сейчас в соответствии с установленными требованиями в кабине автомобиля находится водитель-испытатель для контроля безопасности поездки. Полностью автоматизированный режим перевозок планируют реализовать после 2024 года.
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В России стартуют продажи нового рамного внедорожника: все комплектации и цены
Накануне в России официально представили новый автомобильный бренд Oting. Под ним начнут продавать рамные внедорожники Paladin, которые выпускают на китайском заводе Nissan. Первые автомобили появятся у дилеров в Москве и Санкт-Петербурге в середине января 2024 года.Читать далее
-
29.11.2023, 06:14
Кроссовер «Москвич 3» опять подешевел: сколько он теперь стоит?
В ноябре 2023 года топовая комплектация кроссовера «Москвич 3» стала дешевле на 100 000 рублей. В начале месяца аналогичную «прямую выгоду» предложили покупателям базовой версии «Стандарт».Читать далее
-
29.11.2023, 05:53
ДТП на заснеженном перекрестке в Петербурге попало на видео
Инцидент произошел в Петербурге на перекрестке Институтского проспекта и улицы Пархоменко. Женщина за рулем Nissan Juke при повороте налево выехала на полосу встречного движения и не пропустила двигавшийся прямо Lada Xray.Читать далее
-
28.11.2023, 16:59
В петербургском главке рассказали, сколько пьяных водителей поймали в выходные (цифра впечатляет)
В минувшие выходные сотрудники регионального ГИБДД провели масштабный рейд по выявлению нетрезвых водителей на главных магистралях Петербурга и Ленинградской области.Читать далее
-
28.11.2023, 15:15
В России стартовали продажи кроссоверов X7 калининградской сборки за 3,1 млн рублей: не BMW
Калининградский «Автотор» сменил BMW на BAIC. Недавно здесь локализовали производство среднеразмерных кроссоверов BAIC X7. Первые автомобили уже появились в салонах российских дилеров.Читать далее
-
28.11.2023, 13:48
Петербург замело снегом: на улицах – ни одной лопаты, в Смольном – совещание
Днем в понедельник, 27 ноября, до Петербурга добрался циклон, заваливший накануне снегом Москву. По многолетней традиции, снегопад застал городские власти врасплох. С утра пешеходы протаптывают тропинки к метро, автобусы высаживают пассажиров в сугробы, а автомобилисты буксуют на заснеженных улицах.Читать далее
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