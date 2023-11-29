Беспилотники на М-11: Минтранс раскрыл статистику ДТП

Беспилотные автомобили перевозят грузы крупнейших российских ретейлеров и транспортных компаний, например, «ПЭК», «Глобалтрак лоджистик», «Национальный перевозчик», «Агро-авто» (Х5), «Магнит», «Сберавтотех» и «Газпромнефть-снабжение». Несмотря на солидный километраж, пройденный беспилотниками с июня 2023 по трассе М-11, не было зафиксировано ни одного дорожно-транспортного происшествия с их участием, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

Эксперимент с беспилотными грузовиками признан успешным. Он показал большой потенциал сферы беспилотных грузоперевозок, а все компании-участники ожидают расширения автопарка и географии маршрутов. По их словам, чем больше дальность перевозки, тем выгоднее она оказывается. В Минтрансе уже задумались над распространением эксперимента и на другие российские трассы. Главная сложность заключается в качестве и инфраструктуре самих дорог. М-11 на сегодняшний день самая современная магистраль с этой точки зрения. Запуск грузовых беспилотных грузовиков по другим трассам потребует дополнительного финансирования.

Напомним, сейчас в соответствии с установленными требованиями в кабине автомобиля находится водитель-испытатель для контроля безопасности поездки. Полностью автоматизированный режим перевозок планируют реализовать после 2024 года.

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