2 августа 2017, 19:25

Беспилотники от Mercedes-Benz будут стоит «десятки тысяч долларов»

Беспилотники от Mercedes-Benz будут стоит «десятки тысяч долларов»Руководство концерна сообщило о намерениях развивать системы автономного пилотирования в своих автомобилях. Так называемый «пятый уровень самостоятельности» сделает автомобиль гораздо дороже обычных транспортных средств.
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Глава исследовательского отдела Mercedes-Benz Ола Каллениус поделился, что производство «самостоятельного» транспорта является весьма затратным, так как он требует оснащения разнообразными индикаторами, камерами и активными дальномерами оптического диапазона. Цель создания подобных машин без водителей - использование в качества такси, чтобы предприниматели могли сэкономить на зарплате шоферов. Обычным же автолюбителям такая новинка может серьезно ударить по карману - для личного пользования модель за десятки тысяч долларов может не подойти.

Сейчас представители автоконцера ведут переговоры с правительством о необходимости введения соответствующих нормативных актов для беспилотных транспортных средств. Для подготовки законодательной базы потребуется много времени, поэтому пока рано прогнозировать появление беспилотников на дорогах общего пользования.



Плюсы и минусы
Отсутствие необходимости участия человека в процессе ездыСлишком высокая себестоимость разработки
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz C-klasse
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Buk
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Беспилотники от Mercedes-Benz будут стоит «десятки тысяч долларов»
{{material_120252}}Глава исследовательского отдела Mercedes-Benz Ола Каллениус поделился, что производство «самостоятельного» транспорта является весьма затратным, так как он требует оснащения разнообразными индикаторами, камерами и активными дальномерами оптического диапазона. Цель создания подобных машин без водителей - использование в качества такси, чтобы предприниматели могли сэкономить на зарплате шоферов. Обычным же автолюбителям такая новинка может серьезно ударить по карману - для личного пользования модель за десятки тысяч долларов может не подойти.Сейчас представители автоконцера ведут переговоры с правительством о необходимости введения соответствующих нормативных актов для беспилотных транспортных средств. Для подготовки законодательной базы потребуется много времени, поэтому пока рано прогнозировать появление беспилотников на дорогах общего пользования.
2017-08-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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