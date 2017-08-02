2 августа 2017, 19:25
Беспилотники от Mercedes-Benz будут стоит «десятки тысяч долларов»
Беспилотники от Mercedes-Benz будут стоит «десятки тысяч долларов»Руководство концерна сообщило о намерениях развивать системы автономного пилотирования в своих автомобилях. Так называемый «пятый уровень самостоятельности» сделает автомобиль гораздо дороже обычных транспортных средств.
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Сейчас представители автоконцера ведут переговоры с правительством о необходимости введения соответствующих нормативных актов для беспилотных транспортных средств. Для подготовки законодательной базы потребуется много времени, поэтому пока рано прогнозировать появление беспилотников на дорогах общего пользования.
Плюсы и минусы
|Отсутствие необходимости участия человека в процессе езды
|Слишком высокая себестоимость разработки
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