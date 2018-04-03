3 апреля 2018, 13:23
Беспилотники протестируют в Рязани и Липецке
Российские власти выбрали регионы, максимально подходящие для тестирования беспилотных автомобилей. Сроки начала испытаний пока неизвестны, наиболее пригодными по качеству инфраструктуры назвали Липецк и Рязань.
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Росавтодор объявил о том, что испытания беспилотных КАМАЗов на дорогах общего пользования начнутся в России ...Читать далее
В предстоящих испытаниях примут участие обычные автомобили с функцией подключения к спутниковым системам, а также электрокары. Разработчики будут оценивать, как взаимодействуют беспилотные автомобили друг с другом и с окружающей средой – с пилотируемым транспортом и с объектами дорожной инфраструктуры.
Ранее Росавтодор сообщил о скором начале тестирования беспилотных КАМАЗов на дорогах общего пользования. Местом испытаний выбрали две трассы – «Казань - Набережные Челны» и «Скандинавия». В рамках проекта «Караван» российские специалисты используют опыт финских коллег. В перспективе ближайших четырех лет планируют организовать постоянное движение беспилотных грузовиков по некоторым дорогам.
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