3 апреля 2018, 13:23

Беспилотники протестируют в Рязани и Липецке

Российские власти выбрали регионы, максимально подходящие для тестирования беспилотных автомобилей. Сроки начала испытаний пока неизвестны, наиболее пригодными по качеству инфраструктуры назвали Липецк и Рязань.
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Беспилотники протестируют в Рязани и Липецке
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Росавтодор объявил о том, что испытания беспилотных КАМАЗов на дорогах общего пользования начнутся в России ...
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Один из руководителей рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет» Александр Гурко рассказал, как проводился отбор регионов. Главными параметрами, на которые обращали внимание эксперты, стали развитость транспортной сети, наличие дорожных камер, парковок и других элементов интеллектуальной транспортной системы (ИТС). По совокупности характеристик были выбраны два города – Липецк и Рязань. Дорожная сеть Липецка больше подходит для тестирования беспилотного транспорта, но в Рязани создана высоко интегрированная ИТС.

В предстоящих испытаниях примут участие обычные автомобили с функцией подключения к спутниковым системам, а также электрокары. Разработчики будут оценивать, как взаимодействуют беспилотные автомобили друг с другом и с окружающей средой – с пилотируемым транспортом и с объектами дорожной инфраструктуры.

Ранее Росавтодор сообщил о скором начале тестирования беспилотных КАМАЗов на дорогах общего пользования. Местом испытаний выбрали две трассы – «Казань - Набережные Челны» и «Скандинавия». В рамках проекта «Караван» российские специалисты используют опыт финских коллег. В перспективе ближайших четырех лет планируют организовать постоянное движение беспилотных грузовиков по некоторым дорогам.

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Беспилотники протестируют в Рязани и Липецке
{{material_122857}}Один из руководителей рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет» Александр Гурко рассказал, как проводился отбор регионов. Главными параметрами, на которые обращали внимание эксперты, стали развитость транспортной сети, наличие дорожных камер, парковок и других элементов интеллектуальной транспортной системы (ИТС). По совокупности характеристик были выбраны два города – Липецк и Рязань. Дорожная сеть Липецка больше подходит для тестирования беспилотного транспорта, но в Рязани создана высоко интегрированная ИТС.В предстоящих испытаниях примут участие обычные автомобили с функцией подключения к спутниковым системам, а также электрокары. Разработчики будут оценивать, как взаимодействуют беспилотные автомобили друг с другом и с окружающей средой – с пилотируемым транспортом и с объектами дорожной инфраструктуры.Ранее Росавтодор сообщил о скором начале тестирования беспилотных КАМАЗов на дорогах общего пользования. Местом испытаний выбрали две трассы – «Казань - Набережные Челны» и «Скандинавия». В рамках проекта «Караван» российские специалисты используют опыт финских коллег. В перспективе ближайших четырех лет планируют организовать постоянное движение беспилотных грузовиков по некоторым дорогам.
2018-04-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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