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18 сентября 2019, 01:17

Беспилотники «Яндекса» начнут возить пассажиров в 2023 году

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«Яндекс» планирует приступить к перевозке пассажиров на своих беспилотных автомобилях через 4 года. Первые автономные такси могут выехать на улицы мегаполисов в 2023 году.
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Как сообщили в пресс-службе «Яндекса», уже сейчас беспилотные автомобили могут без затруднений ездить по участкам с простым движением. Первое видео, запечатлевшее поездку беспилотного такси компании по заснеженным узким московским улочкам, появилось еще в феврале 2018 года. С тех пор технология постоянно отлаживается. В июне прошлого года Toyota Prius «Яндекса» проехала в беспилотном режиме от Москвы до Казани.

Сейчас беспилотники компании намотали уже более 1 млн километров. В течение ближайших полутора лет «Яндекс» пообещал вывести на российские дороги общего пользования 1 000 машин, оснащенных системой автопилота четвертого уровня. Большой парк беспилотников позволит существенно повысить темпы развития беспилотных технологий. Таким образом, к 2023 году компания будет готова приступить к массовым пассажирским перевозкам в беспилотных автомобилях.

Эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования стартовал в России весной 2019 года. Сейчас такие автомобили тестируют на МКАД, ТТК и в спальных районах столицы: Ясенево, Бутово и Коммунарка. В дальнейшем географию расширят на Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а также Владимирскую, Новгородскую, Нижегородскую, Самарскую области, Татарстан, Чувашию и Краснодарский край. Проект рассчитан на три года. По его итогам правительство определит сроки начала использования беспилотного транспорта.

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Беспилотники «Яндекса» начнут возить пассажиров в 2023 году
{{material_122567}}Как сообщили в пресс-службе «Яндекса», уже сейчас беспилотные автомобили могут без затруднений ездить по участкам с простым движением. Первое видео, запечатлевшее поездку беспилотного такси компании по заснеженным узким московским улочкам, появилось еще в феврале 2018 года. С тех пор технология постоянно отлаживается. В июне прошлого года Toyota Prius «Яндекса» проехала в беспилотном режиме от Москвы до Казани.Сейчас беспилотники компании намотали уже более 1 млн километров. В течение ближайших полутора лет «Яндекс» пообещал вывести на российские дороги общего пользования 1 000 машин, оснащенных системой автопилота четвертого уровня. Большой парк беспилотников позволит существенно повысить темпы развития беспилотных технологий. Таким образом, к 2023 году компания будет готова приступить к массовым пассажирским перевозкам в беспилотных автомобилях.Эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования стартовал в России весной 2019 года. Сейчас такие автомобили тестируют на МКАД, ТТК и в спальных районах столицы: Ясенево, Бутово и Коммунарка. В дальнейшем географию расширят на Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а также Владимирскую, Новгородскую, Нижегородскую, Самарскую области, Татарстан, Чувашию и Краснодарский край. Проект рассчитан на три года. По его итогам правительство определит сроки начала использования беспилотного транспорта.
2019-09-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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