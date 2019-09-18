18 сентября 2019, 01:17
Беспилотники «Яндекса» начнут возить пассажиров в 2023 году
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«Яндекс» планирует приступить к перевозке пассажиров на своих беспилотных автомобилях через 4 года. Первые автономные такси могут выехать на улицы мегаполисов в 2023 году.
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Сейчас беспилотники компании намотали уже более 1 млн километров. В течение ближайших полутора лет «Яндекс» пообещал вывести на российские дороги общего пользования 1 000 машин, оснащенных системой автопилота четвертого уровня. Большой парк беспилотников позволит существенно повысить темпы развития беспилотных технологий. Таким образом, к 2023 году компания будет готова приступить к массовым пассажирским перевозкам в беспилотных автомобилях.
Эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования стартовал в России весной 2019 года. Сейчас такие автомобили тестируют на МКАД, ТТК и в спальных районах столицы: Ясенево, Бутово и Коммунарка. В дальнейшем географию расширят на Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а также Владимирскую, Новгородскую, Нижегородскую, Самарскую области, Татарстан, Чувашию и Краснодарский край. Проект рассчитан на три года. По его итогам правительство определит сроки начала использования беспилотного транспорта.
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30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
18.08.2019, 14:03
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
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