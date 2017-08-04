4 августа 2017, 14:03

Беспилотному транспорту в России противопоказаны перекрестки

Председатель «Автодора» Сергей Кельбах сообщил, что для ввода беспилотных автомобилей необходимы кардинальные изменения в транспортной системе. В частности, для «самостоятельных» автомобилей нужны дороги без перекрестков.
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По словам председателя, в приоритете должна стоять безопасность участников дорожного движения в связях «дорога-машина» и «машина-машина». Сегодня далеко не все автотрассы способны обеспечить необходимый уровень безопасности. Первым шагом к этому должен стать отказ от перекрестков. Поэтому работы над созданием новых и модификацией старых дорог уже начались. Автотрассам, не имеющим пересечений с другими дорогами в одной плоскости, присвоена первая категория. И такой вариант дорог уже привычен для россиян, так как подобные проекты уже реализованы и введены в эксплуатацию.

Нынешний этап Кельбах назвал переходным, потому что еще не все дороги готовы к вводу беспилотного транспорта. Тем не менее, вдоль некоторых трасс уже расположены пункты подзарядки для электромобилей, а также строятся целые стоянки, которые смогут обеспечить электрические авто «топливом».

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Беспилотному транспорту в России противопоказаны перекрестки
{{material_120375}}По словам председателя, в приоритете должна стоять безопасность участников дорожного движения в связях «дорога-машина» и «машина-машина». Сегодня далеко не все автотрассы способны обеспечить необходимый уровень безопасности. Первым шагом к этому должен стать отказ от перекрестков. Поэтому работы над созданием новых и модификацией старых дорог уже начались. Автотрассам, не имеющим пересечений с другими дорогами в одной плоскости, присвоена первая категория. И такой вариант дорог уже привычен для россиян, так как подобные проекты уже реализованы и введены в эксплуатацию.Нынешний этап Кельбах назвал переходным, потому что еще не все дороги готовы к вводу беспилотного транспорта. Тем не менее, вдоль некоторых трасс уже расположены пункты подзарядки для электромобилей, а также строятся целые стоянки, которые смогут обеспечить электрические авто «топливом».
2017-08-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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