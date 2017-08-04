4 августа 2017, 14:03
Беспилотному транспорту в России противопоказаны перекрестки
Председатель «Автодора» Сергей Кельбах сообщил, что для ввода беспилотных автомобилей необходимы кардинальные изменения в транспортной системе. В частности, для «самостоятельных» автомобилей нужны дороги без перекрестков.
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Нынешний этап Кельбах назвал переходным, потому что еще не все дороги готовы к вводу беспилотного транспорта. Тем не менее, вдоль некоторых трасс уже расположены пункты подзарядки для электромобилей, а также строятся целые стоянки, которые смогут обеспечить электрические авто «топливом».
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Какой w12 ало, там 16 цилиндров)
Лукавят конечно в статье, насколько я знаю, сейчас он уже около 1,3 млн стоит в Элит комплектации, но считаю, свою цену оправдывает.
Я на на шипах виатти езжу
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