26 февраля 2020, 17:39
Беспилотные автомобили появятся еще в 11 регионах РФ
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Фото: из открытых источников
В России беспилотные автомобили появятся на дорогах еще в одиннадцати регионах. Необходимые документы подписаны премьер-министром Михаилом Мишустиным, вскоре изменения внесут в постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2018 г. № 1415.
Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников
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О том, что зону тестирования беспилотников необходимо расширять, разработчики говорили давно. Детально вопрос стали изучать на правительственном уровне с лета 2019 года. В итоге было принято решение разрешить испытывать беспилотные транспортные средства в следующих субъектах: Владимирской, Московской, Нижегородской, Новгородской и Самарской областях, Чувашской Республике, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах, Краснодарском крае, а также в Петербурге и Ленинградской области.
Предположительно, что эксперименты продлятся в течение двух лет. За это время чиновники должны разработать проекты законов и правил, которые позволят выпустить беспилотные автомобили на дороги общественного пользования в рабочем режиме. Напомним, что недавно власти Татарстана подготовили проект закона «Об инновационных транспортных средствах». Как отметили специалисты, документ еще сыроват и требует доработок. Не все чиновники так оптимистичны насчет беспилотного будущего. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков отметил, что оптимизм российских апологетов беспилотников не соответствует нашим дорожным реалиям и не надо равняться на другие страны.
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Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
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