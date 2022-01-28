Беспилотные грузовики КамАЗ «Континент» выедут на дороги в 2022 году
Фото: drive2.ru
С 2023 года КамАЗ планирует начать первые коммерческие беспилотные грузоперевозки в партнерстве с российскими логистическими компаниями. В ранее созданный Минтрансом проектный консорциум вошли, например, «Почта России», X5 Group, «Деловые линии», Globaltruck и «Первая экспедиционная компания» (ПЭК).
По замыслу Минтранса к 2030 году около 20 тысяч километров федеральных дорог станут основой беспилотных логистических коридоров. Первой ласточкой станет М-11 «Нева», затем другие участки международного транспортного маршрута «Европа - Западный Китай»: автодороги М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», ЦКАД и М-12. Использование беспилотников позволит ощутимо увеличить скорость доставки и снизить себестоимость грузоперевозок для логистических компаний.
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