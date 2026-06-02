Конец эпохи дальнобойщиков? Минтранс задумался о регулярных рейсах беспилотных грузовиков

2 июня 2026, 09:27
Беспилотные грузовики КАМАЗ впервые пересекли границу России и Казахстана
Беспилотные грузовики КАМАЗ впервые пересекли границу России и Казахстана
Впервые в истории два беспилотных автопоезда КАМАЗ преодолели маршрут длиной около 3 тысяч километров и встретились на границе России и Казахстана. Проект реализовала компания Natcar, а Минтранс РФ уже заявил о планах сделать такие перевозки регулярными. Почему это событие может изменить рынок грузоперевозок и какие перспективы открываются для логистики - разбираемся в материале.
В транспортной отрасли России произошло знаковое событие: компания Natcar организовала первую в истории перевозку грузов между Россией и Казахстаном с использованием беспилотных автопоездов производства ПАО «КАМАЗ». Два автономных грузовика успешно преодолели маршрут протяженностью около 3 тысяч километров и встретились на пограничном пункте пропуска, что стало важным шагом для развития беспилотных технологий в международной логистике.
Проект был реализован в условиях реального дорожного движения, что позволило проверить работоспособность систем автономного управления на длительных дистанциях и в различных погодных условиях. По словам министра транспорта РФ Андрея Никитина, Министерство транспорта России рассматривает возможность сделать такие перевозки регулярными, что может существенно изменить подход к организации грузопотоков между двумя странами.
Эксперты отмечают, что внедрение беспилотных грузовиков способно снизить издержки перевозчиков, повысить безопасность на дорогах и ускорить доставку товаров. Кроме того, подобные проекты могут стать стимулом для развития отечественных технологий и создания новых рабочих мест в сфере обслуживания и сопровождения автономных транспортных средств.
По данным Комтранс, успешное завершение первого рейса беспилотных автопоездов между Россией и Казахстаном может стать отправной точкой для масштабирования подобных проектов на другие направления. В перспективе это позволит повысить конкурентоспособность российского транспорта на международном рынке и ускорить интеграцию современных технологий в повседневную работу логистических компаний. Однако для массового внедрения беспилотных перевозок потребуется решить ряд нормативных и технических вопросов, связанных с безопасностью, взаимодействием с таможенными службами и адаптацией инфраструктуры.
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