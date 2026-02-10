Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дмитрий Новиков

10 февраля 2026, 10:26

Беспилотные грузовики на российских трассах: где появятся в 2026 году: кто ответит за ДТП

Какие дороги откроют для автономных фур, как изменится ответственность за аварии и что ждет пассажирские перевозки

В России уже курсируют десятки беспилотных фур, а к 2026 году их станет в разы больше. Какие трассы откроют для автономных грузовиков, как изменится подход к ответственности за ДТП и что ждет пассажирские перевозки - мало кто знает детали. Объясняем, почему эти перемены важны для всех участников дорожного движения.

Российские дороги переживают настоящую технологическую революцию: беспилотные грузовики уже не просто тестируются, а перевозят реальные грузы между крупнейшими городами страны. Автономные фуры КАМАЗ, Navio и «Яндекс» сегодня работают на маршрутах М-11 «Нева», ЦКАД и М-4, охватывая 13 регионов. Их число уже превысило 90 единиц, и это только начало масштабных изменений.

Главное преимущество беспилотных грузовиков - скорость и эффективность. По данным экспертов, доставка между Санкт-Петербургом и Казанью теперь занимает всего сутки вместо прежних 58 часов. Это стало возможным благодаря отсутствию необходимости в длительных остановках на отдых, которые требуются водителям. Кроме того, автономные системы позволяют повысить среднюю скорость движения на 11%, снизить расход топлива на 10–14% и уменьшить износ деталей на 5%. В перспективе это приведет к снижению стоимости перевозок почти на четверть.

За три года эксплуатации беспилотных фур не было зафиксировано ни одной аварии, что подчеркивает надежность технологий. По мнению экспертов, именно человеческий фактор чаще всего становится причиной ДТП, а искусственный интеллект не подвержен усталости и невнимательности.

В 2026 году автономные грузовики выйдут на новую трассу М-12, а их парк увеличится до 179 машин. К 2028 году по российским дорогам будет курсировать уже 920 беспилотных фур. Это не только ускорит логистику, но и изменит структуру рынка грузоперевозок, сделав его более предсказуемым и безопасным.

Пассажирские перевозки: первые шаги беспилотников

Автономные технологии постепенно проникают и в сферу пассажирских перевозок. Первый беспилотный шаттл уже перевозит отдыхающих на курорте «Манжерок» в Алтае, а беспилотные такси «Яндекса» несколько лет курсируют по Иннополису. В ближайшие годы беспилотные автобусы могут появиться в аэропортах и туристических зонах, обеспечивая трансфер без участия водителя. В Москве параллельно проходят испытания беспилотных трамваев, поездов «Ласточка» и даже составов метро. Это открывает новые возможности для развития общественного транспорта и повышения его безопасности.

Юридические вопросы: кто несет ответственность за ДТП

Один из самых острых вопросов - распределение ответственности в случае аварии с участием беспилотного транспорта. Сейчас разрабатывается закон, который четко определит, кто будет отвечать за возможные инциденты: производитель техники, разработчик программного обеспечения, владелец транспортного средства, сервисный центр или оператор дистанционной поддержки. Для обычных водителей правила останутся прежними - все участники движения по-прежнему обязаны соблюдать ПДД.

Законопроект о беспилотных транспортных средствах планируют внести в правительство в первом квартале 2026 года, а вступление его в силу ожидается в 2027-м. После этого начнется массовое внедрение автономных машин, что коренным образом изменит подход к организации перевозок и безопасности на дорогах.

Если рассматривать перспективу, то массовое появление беспилотников на трассах может стать одним из ключевых факторов развития транспортной системы России. Это не только технологический прорыв, но и вызов для всей отрасли: потребуется перестроить инфраструктуру, обновить нормативную базу и подготовить специалистов для обслуживания новых видов транспорта.

В завершение стоит отметить, что развитие беспилотных перевозок тесно связано с изменениями на рынке коммерческого транспорта. Недавно мы подробно разбирали, как меняется структура дилерских контрактов по легким коммерческим автомобилям: какие бренды укрепляют свои позиции, а кто теряет партнеров. Эти процессы напрямую влияют на доступность и распространение новых технологий, подробнее об этом читайте в нашем материале о динамике дилерских контрактов по LCV.

