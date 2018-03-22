22 марта 2018, 09:18
Беспилотные грузовики выходят на российские дороги
Росавтодор объявил о том, что испытания беспилотных КАМАЗов на дорогах общего пользования начнутся в России в самое ближайшее время. Уже в мае такие автомобили можно будет встретить на трассах «Скандинавия» и «Казань – Набережные Челны».
Дорожные испытания пройдут в рамках проекта «Караван», направленного на развитие беспилотного транспорта в России. Российские специалисты использовали опыт финских коллег. На трассах оборудованы специальные участки, пригодные для проезда беспилотных автомобилей. В течение ближайших четырех лет планируется организовать постоянное движение беспилотников по некоторым дорогам.
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Мы готовы к созданию дорожной инфраструктуры, готовы принять беспилотный транспорт. Знаем, что необходимо сделать.
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Роман Старовойт, глава Росавтодора
Реализация проекта «Караван» проходит с учетом мирового опыта и в тесном сотрудничестве с зарубежными партнерами. Одной из целей проекта является создание непрерывного потока беспилотных грузовиков из России в другие страны и обратно. Приоритетным направлением является Финляндия. В перспективе 20 лет Росавтодор планирует оснастить инфраструктурой для беспилотного движения всю российскую федеральную сеть автодорог, входящих в международные транспортные коридоры.
Финансирование проекта пока осуществляется из госбюджета. Но в дальнейшем, учитывая заинтересованность многих коммерческих предприятий в создании новых каналов экспорта, могут начать привлекать и частные инвестиции, в том числе иностранный капитал.
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