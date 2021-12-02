2 декабря 2021, 17:23
Беспилотные такси Lexus будут возить пассажиров бесплатно
Беспилотники стали еще на один шаг ближе. К Рождеству жителям городка Фишерс, штат Индиана (США), приготовили подарок – бесплатное беспилотное такси. В конце декабря на линию выйдут пять гибридных кроссоверов Lexus RX 450h.
Дарья Климова Фото: autoevolution.com
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Фото: autoevolution.com
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Фото: autoevolution.com
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Фото: autoevolution.com
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Фото: autoevolution.com
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Фото: autoevolution.com
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Беспилотный автопарк будет состоять из пяти гибридных автомобилей Lexus RX 450h и одного электромобиля Polaris GEM, который адаптирован для перевозки людей с ограниченными возможностями. Шаттлы будут прибывать через каждые 15 минут с 8 часов утра до 8 часов вечера по будним дням. Проект стартует 20 декабря и продлиться до июня 2022 года.
Упомянутые модели: Lexus RX (от 2 902 000 Р)
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