6 июня 2018, 09:21
Беспилотный Audi Aicon появится через 3 года
Компания Audi собирается в 2021 году запустить в серийное производство беспилотный автомобиль, построенный на базе концепт-кара Aicon, который представили осенью прошлого года на автосалоне во Франкфурте.
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Предполагается, что Audi Aicon будет иметь автопилот пятого уровня. По крайней мере, у прототипа нет органов управления, за все отвечает электроника, а пассажиры могут просто наслаждаться поездкой. При этом места в салоне расположены в классическом стиле один ряд за другим по формуле 2+2. Кресла могут поворачивать только на 15 градусов в каждую сторону.
Концептуальный автомобиль ориентируется в пространстве при помощи датчиков и сенсоров. У него отсутствует традиционная оптика, зато есть специальный прожектор, который подсвечивает дорожные знаки, пешеходов и других участников движения. Кроме того, в салоне имеется дрон-проводник, который при необходимости может подсветить пассажирам дорогу от автомобиля до дома.
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