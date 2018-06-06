6 июня 2018, 09:21

Беспилотный Audi Aicon появится через 3 года

Компания Audi собирается в 2021 году запустить в серийное производство беспилотный автомобиль, построенный на базе концепт-кара Aicon, который представили осенью прошлого года на автосалоне во Франкфурте.
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Беспилотный Audi Aicon появится через 3 года Audi
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Начало выпуска автономных машин приурочат к 50-летней годовщине фирменного рекламного слогана Vorsprung durch Technik («Продвижение через технологии»), который появился в 1971 году. В основу линейки беспилотных автомобилей ляжет концептуальный Aicon. Длина прототипа составляет 5 444 мм, а размер колесной базы равен 3 470 мм. Таким образом, концепт-кар оказался длиннее на целых 200 мм, чем L-версия седана A8 нового поколения.

Предполагается, что Audi Aicon будет иметь автопилот пятого уровня. По крайней мере, у прототипа нет органов управления, за все отвечает электроника, а пассажиры могут просто наслаждаться поездкой. При этом места в салоне расположены в классическом стиле один ряд за другим по формуле 2+2. Кресла могут поворачивать только на 15 градусов в каждую сторону.

Концептуальный автомобиль ориентируется в пространстве при помощи датчиков и сенсоров. У него отсутствует традиционная оптика, зато есть специальный прожектор, который подсвечивает дорожные знаки, пешеходов и других участников движения. Кроме того, в салоне имеется дрон-проводник, который при необходимости может подсветить пассажирам дорогу от автомобиля до дома.
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Беспилотный Audi Aicon появится через 3 года
{{material_120928}}Начало выпуска автономных машин приурочат к 50-летней годовщине фирменного рекламного слогана Vorsprung durch Technik («Продвижение через технологии»), который появился в 1971 году. В основу линейки беспилотных автомобилей ляжет концептуальный Aicon. Длина прототипа составляет 5 444 мм, а размер колесной базы равен 3 470 мм. Таким образом, концепт-кар оказался длиннее на целых 200 мм, чем L-версия седана A8 нового поколения.Предполагается, что Audi Aicon будет иметь автопилот пятого уровня. По крайней мере, у прототипа нет органов управления, за все отвечает электроника, а пассажиры могут просто наслаждаться поездкой. При этом места в салоне расположены в классическом стиле один ряд за другим по формуле 2+2. Кресла могут поворачивать только на 15 градусов в каждую сторону.Концептуальный автомобиль ориентируется в пространстве при помощи датчиков и сенсоров. У него отсутствует традиционная оптика, зато есть специальный прожектор, который подсвечивает дорожные знаки, пешеходов и других участников движения. Кроме того, в салоне имеется дрон-проводник, который при необходимости может подсветить пассажирам дорогу от автомобиля до дома.
2018-06-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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