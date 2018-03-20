20 марта 2018, 11:50
Беспилотный автомобиль впервые сбил насмерть пешехода
Внедорожник Volvo XC90 в режиме автономного управления сбил насмерть женщину-пешехода, пересекавшую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Автомобиль принадлежит сервису Uber, на водительском месте находился человек. Но все произошло настолько быстро, что он не успел взять управление на себя и среагировать на ситуацию.
Ранее мы писали
Ни много ни мало 61% взрослого населения планеты Земля с оптимизмом встретят на дорогах автономные автомобили ...Читать далее
Инцидент стал первым случаем гибели пешехода под колесами беспилотного автомобиля. Датчики и сканеры робомобилей способны распознавать пешеходов, велосипедистов и животных и предотвращать аварии. Произошедшее в Аризоне указало на необходимость ужесточить алгоритмы новой технологии. Основная проблема заключается в том, что роботы не могут точно предсказать поведение человека. Система распознает пешехода уже на проезжей части. А если он идет по краю тротуара, машина даже не пытается прогнозировать его поведение – сделает ли он шаг на дорогу, остановится или пойдет дальше. Такого рода ситуации возникают на улицах городов ежеминутно – во всем мире люди перебегают дорогу вне пешеходных переходов. Поэтому разработчики должны обучить автопилоты распознавать пешеходов не только на проезжей части, но также отслеживать и прогнозировать их действия. Ведь автономные машины позиционируются как более совершенный и безопасный вид транспорта.
Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи выразил соболезнования семье погибшей и распорядился приостановить все тесты беспилотных автомобилей компании в США до окончания расследования.
Читайте по теме
Все в сборе: ТОП-5 автомобилей для семьи
10.02.2018, 18:08
У нас простой вкус: мы удовлетворяемся лучшим
06.02.2018, 21:24
Хэдлайнеры года: ТОП-5 самых ожидаемых новинок
12.01.2018, 09:11
Со скромным аппетитом: ТОП-5 самых экономичных автомобилей
03.08.2017, 09:14
Вместо тысячи SUV: ТОП-5 вседорожных универсалов
21.07.2017, 20:47
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
03.07.2017, 17:21
Читайте по теме
Все в сборе: ТОП-5 автомобилей для семьи
10.02.2018, 18:08
У нас простой вкус: мы удовлетворяемся лучшим
06.02.2018, 21:24
Хэдлайнеры года: ТОП-5 самых ожидаемых новинок
12.01.2018, 09:11
Со скромным аппетитом: ТОП-5 самых экономичных автомобилей
03.08.2017, 09:14
Вместо тысячи SUV: ТОП-5 вседорожных универсалов
21.07.2017, 20:47
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
03.07.2017, 17:21
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
| Кому: colex Выбирая из этих двух, я бы остановился на Вольво. Ауди Qшка это переплата за бренд. По совим ТТХ Вольво превосходит Ауди. По надежности они примерно одинаковы. По цене Вольво будет дешевле, по запчастям Ауди немного выгоднее, т.к. более распространена данная модель. Но если покупать ради ...
А где электродоводчик задней двери? Вечно все руки в грязи.
| Кому: У меня тоже несколько назад был дизель. В морозные дни просто хватался за голову. Честно, утром завестись с первого раза это просто фантастическая история. У меня тупо замерзала солярка. Но пока я об этом узнал, намучился жесть. И все я ни туда и не сюда. Чего я только не пробовал. Пришла весна ...
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное