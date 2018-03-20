20 марта 2018, 11:50

Беспилотный автомобиль впервые сбил насмерть пешехода

Внедорожник Volvo XC90 в режиме автономного управления сбил насмерть женщину-пешехода, пересекавшую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Автомобиль принадлежит сервису Uber, на водительском месте находился человек. Но все произошло настолько быстро, что он не успел взять управление на себя и среагировать на ситуацию.
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Поздно вечером, в городе Темпе (штат Аризона, США) Uber проводил тестирование своего беспилотного такси на базе внедорожника Volvo XC90. Как установила полиция, автомобиль двигался со скоростью 61 км/ч. Внезапно на проезжую часть, за пешеходным переходом, вышла 49-летняя Элейн Херцберг с велосипедом. По последним данным, она именно шла рядом с велосипедом, а не ехала на нем. От полученных травм женщина скончалась по дороге в больницу. Полицейские, изучив данные с видеорегистратора, признали беспилотный автомобиль и Рафаэля Васкеса, находившегося за рулем, невиновными в случившемся.

Инцидент стал первым случаем гибели пешехода под колесами беспилотного автомобиля. Датчики и сканеры робомобилей способны распознавать пешеходов, велосипедистов и  животных и предотвращать аварии. Произошедшее в Аризоне указало на необходимость ужесточить алгоритмы новой технологии. Основная проблема заключается в том, что роботы не могут точно предсказать поведение человека. Система распознает пешехода уже на проезжей части. А если он идет по краю тротуара, машина даже не пытается прогнозировать его поведение – сделает ли он шаг на дорогу, остановится или пойдет дальше. Такого рода ситуации возникают на улицах городов ежеминутно – во всем мире люди перебегают дорогу вне пешеходных переходов. Поэтому разработчики должны обучить автопилоты распознавать пешеходов не только на проезжей части, но также отслеживать и прогнозировать их действия. Ведь автономные машины позиционируются как более совершенный и безопасный вид транспорта.

Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи выразил соболезнования семье погибшей и распорядился приостановить все тесты беспилотных автомобилей компании в США до окончания расследования.

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Беспилотный автомобиль впервые сбил насмерть пешехода
{{material_122587}}Поздно вечером, в городе Темпе (штат Аризона, США) Uber проводил тестирование своего беспилотного такси на базе внедорожника Volvo XC90. Как установила полиция, автомобиль двигался со скоростью 61 км/ч. Внезапно на проезжую часть, за пешеходным переходом, вышла 49-летняя Элейн Херцберг с велосипедом. По последним данным, она именно шла рядом с велосипедом, а не ехала на нем. От полученных травм женщина скончалась по дороге в больницу. Полицейские, изучив данные с видеорегистратора, признали беспилотный автомобиль и Рафаэля Васкеса, находившегося за рулем, невиновными в случившемся.Инцидент стал первым случаем гибели пешехода под колесами беспилотного автомобиля. Датчики и сканеры робомобилей способны распознавать пешеходов, велосипедистов и  животных и предотвращать аварии. Произошедшее в Аризоне указало на необходимость ужесточить алгоритмы новой технологии. Основная проблема заключается в том, что роботы не могут точно предсказать поведение человека. Система распознает пешехода уже на проезжей части. А если он идет по краю тротуара, машина даже не пытается прогнозировать его поведение – сделает ли он шаг на дорогу, остановится или пойдет дальше. Такого рода ситуации возникают на улицах городов ежеминутно – во всем мире люди перебегают дорогу вне пешеходных переходов. Поэтому разработчики должны обучить автопилоты распознавать пешеходов не только на проезжей части, но также отслеживать и прогнозировать их действия. Ведь автономные машины позиционируются как более совершенный и безопасный вид транспорта.Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи выразил соболезнования семье погибшей и распорядился приостановить все тесты беспилотных автомобилей компании в США до окончания расследования.
2018-03-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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