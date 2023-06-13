Беспилотный грузовик проехал 684 километра от Москвы до Петербурга: дорога глазами машины (видео)

Сразу оговоримся, во время всего беспилотного путешествия из Москвы в Петербург в кабине тягача находились два водителя-испытателя, готовые в случае необходимости вмешаться в управление. Но этого, к счастью, не потребовалось. Как рассказали представители НПО СтарЛайн, грузовик ехал по маршруту благодаря искусственному интеллекту, нейросетям и оригинальной цифровой модели дороги с нанесенными полосами движения и знаками. «Глазами» тягача стали лидары, видеокамеры, инерциальные датчики и GNSS-RTK-приемник. На первых порах едет беспилотник небыстро – со скоростью всего 65 км/ч.

Беспилотный автомобиль StarLine – это научно-исследовательский проект, в рамках которого команда инженеров-разработчиков НПО СтарЛайн создает универсальную платформу. Она позволит интегрировать элементы беспилотного автомобиля практически в любое современное транспортное средство. Сейчас команда инженеров занимается задачами специфичными для движения по высокоскоростной трассе: дальней детекцией, позиционированием при нестабильном потоке поправок RTK и построением карты с учетом искривления земной поверхности.

Как рассказал 110KM.RU глава отдела разработок компании Илья Никифоров, «другие требования к безопасности на автомагистралях, высокие скорости и, как следствие, высокие требования к детекции и распознаванию объектов на большей дистанции – это более сложная задача для разработчиков, а значит и более интересная».

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