Беспилотный внедорожник для американской армии вышел на испытания: видео
Фото: Kodiak
На разработку беспилотного пикапа у специалистов Kodiak ушло всего полгода. Они просто установили готовый модуль автопилота собственной разработки на обычный Ford F-150 с проверенным 5,0-литровым мотором V8. Испытания прототипов идут с ноября на одной из военных баз США. По понятным причинам, подробности проекта не разглашаются, но Kodiak опубликовала видео, показывающее, как беспилотный пикап самостоятельно справляется с бездорожьем.
Минобороны США планирует задействовать внедорожники для рискованных операций в дикой местности. Автопилот позволит не подвергать опасности личный состав.
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Ford обновил логотип, но никто этого не заметил: в чем отличия?
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Аналитическое агентство Focus2move подвело итоги глобальных продаж новых легковых автомобилей за 2022 год. Нехватка чипов и пандемия продолжают вносить свои коррективы, однако они не помешали кроссоверу Tesla взлететь на 15 строчек вверх.Читать далее
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Самые продаваемые автомобили 2022 года: в Испании – корейцы, в Британии – японцы, в Турции – итальянцы
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-
14.12.2022, 10:20
Ford увеличил производство пикапов F-150 Lightning
Американская компания добавила третью производственную смену на своем мичиганском предприятии, который выпускает электрический F-150 Lightning. Есть желание к следующей осени собирать не менее 150 000 машин. Читать далее
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18.11.2022, 16:05
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