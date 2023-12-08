Беспилотный внедорожник для американской армии вышел на испытания: видео

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Компания Kodiak выиграла тендер на сумму 50 млн долларов на поставку Министерству обороны США двух беспилотных внедорожников, которые в отличие от других машин с автопилотом могли бы работать даже в районах со слабым сигналом GPS. Ориентироваться на местности без разметки и заранее проложенных маршрутов внедорожникам помогают комплексы лидаров, радаров и камер, установленные вместо штатных боковых зеркал. Они сканируют окрестности в режиме реального времени.

На разработку беспилотного пикапа у специалистов Kodiak ушло всего полгода. Они просто установили готовый модуль автопилота собственной разработки на обычный Ford F-150 с проверенным 5,0-литровым мотором V8. Испытания прототипов идут с ноября на одной из военных баз США. По понятным причинам, подробности проекта не разглашаются, но Kodiak опубликовала видео, показывающее, как беспилотный пикап самостоятельно справляется с бездорожьем.

Минобороны США планирует задействовать внедорожники для рискованных операций в дикой местности. Автопилот позволит не подвергать опасности личный состав.

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