25 января 2022, 15:12
Беспощадная уборка снега на шоссе: десятки автомобилей остались с разбитыми стеклами (видео)
Снегоуборочная машина сгребала снег со льдом с одной полосы движения скоростного шоссе и перебрасывала эту массу на противоположную сторону, где в этот момент ехали ничего не подозревающие автомобилисты.
Дарья Климова Фото: autoevolution.com
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Фото: autoevolution.com
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Фото: autoevolution.com
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Фото: autoevolution.com
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Фото: autoevolution.com
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В общей сложности от уборки снега пострадали более 40 автомобилей, а 12 человек получили травмы различной степени тяжести. На опубликованном ниже видео можно оценить масштаб повреждений. У машин проломлены ветровые стекла, выбиты фары и повреждены кузовные элементы. Часть машин пострадали от кусков льда, часть – в авариях, спровоцированных потоком грязного снега.
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25.01.2022, 15:25
Для Lada Niva Legend подготовили очередные улучшения: что на этот раз?
25.01.2022, 14:13
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25.01.2022, 13:55
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