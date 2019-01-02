Беспошлинно теперь можно ввозить 25 килограммов
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Если в салоне и (или) багажнике вашего автомобиля товаров и продуктов более чем на 25 кг, а их стоимость составляет свыше 500 евро, придется делать отметку в пункте 3.5 пассажирской таможенной декларации (ПТД). Форма ПТД с измененными весовыми и стоимостными нормами товаров для личного пользования размещена на официальном сайте ФТС России.
В случае предъявления физлицами, прибывающими на территорию России заполненной ПТД старого образца, таможенники на пунктах пропуска будут вносить рукописным способом изменения в пункт 3.5 ПТД путем проставления подписи, даты и личной номерной печати на каждом исправлении.
Нововведение вызвало бурную дискуссию в социальных сетях. Сразу видно, что «наши люди» довольно часто пересекают границу Родины и отнюдь не «с голыми руками». Некто Ольга Трифонова задается вопросом: «Интересно, они с калькуляторами общую сумму покупок будут у каждого считать»? И тут же получает ответ у Анатолия Савчука: «Видно же - по количеству пакетов в машине».
Оксана Петрик: «Кому платить? Финнам или россиянам? Раньше, вроде, при въезде в Финляндию действовало ограничение - не более 300 евро на человека (это на финской границе), а россиян вообще особо не спрашивали. Что-то изменилось»? Диана Каява: «А личные вещи в эти 25 кг входят или нет»?
Юлия Мякеля: «Оторвите чеки, и все. Просто народ по чекам получает инвойсы и «таксфри». Для этого чеки и сохраняют. Или кто 3 телефона завозит в коробках. Ясно, что их стоимость выше».
Николай Гладков: «25 кг – типа «жесть», но на самом деле - это норма. Я возил раньше по 50 кг и поверьте, если каждый пассажир возьмёт по 50 кг, то в машину не поместится. Что касается дорогих вещей, то через наши границы такого, кроме «перепродашек» из РФ не встретишь. «Айфоны» просто заставили закупать на территории России».
Alexander Block: «Есть очень простой способ обходить ценовое ограничение ввоза товаров в Россию. Уверен, что промышляющие этим уже давно все поняли и будут обходить». Vadim Byrkland: «Крупные московские фирмы как возили фурами санкционные продукты и овощи под видом стройматериалов, так и будут возить».
По информации Северо-Западного таможенного управления, с 1 января 2019 года устанавливается новый порядок временного ввоза на территорию России иностранными физлицами автомобилей для личного пользования, зарегистрированных в иностранном государстве и принадлежащих на праве собственности иностранному банку, иной иностранной кредитной организации, иностранному юрлицу, осуществляющему лизинговую деятельность.
Такие транспортные средства в личных целях могут временно ввозиться без предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов при одновременном выполнении ряда условий, ознакомиться с которыми можно на сайте ФТС РФ.
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