2 января 2019, 08:55

Беспошлинно теперь можно ввозить 25 килограммов

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Информация для тех, кто собирается провести каникулы «за бугром» и использовать для этих целей транспортное средство. С наступлением Нового года изменились стоимость и вес товаров, при превышении которых следует уплачивать таможенные пошлины и налоги.
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Беспошлинно теперь можно ввозить 25 килограммов

Если в салоне и (или) багажнике вашего автомобиля товаров и продуктов более чем на 25 кг, а их стоимость составляет свыше 500 евро, придется делать отметку в пункте 3.5 пассажирской таможенной декларации (ПТД). Форма ПТД с измененными весовыми и стоимостными нормами товаров для личного пользования размещена на официальном сайте ФТС России.

В случае предъявления физлицами, прибывающими на территорию России заполненной ПТД старого образца, таможенники на пунктах пропуска будут вносить рукописным способом изменения в пункт 3.5 ПТД путем проставления подписи, даты и личной номерной печати на каждом исправлении.

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Напомним, что еще пару дней назад таможенные правила были более лояльными: беспошлинный ввоз личных вещей возможен был при соблюдении следующих условий: общий вес багажа не мог  превышать 50 кг, а суммарная стоимость вещей должна была составлять не больше 1500 евро для наземного транспорта.

Нововведение вызвало бурную дискуссию в социальных сетях. Сразу видно, что «наши люди» довольно часто пересекают границу Родины и отнюдь не «с голыми руками». Некто Ольга Трифонова задается вопросом: «Интересно, они с калькуляторами общую сумму покупок будут у каждого считать»? И тут же получает ответ у Анатолия Савчука: «Видно же - по количеству пакетов в машине».

Оксана Петрик: «Кому платить? Финнам или россиянам? Раньше, вроде, при въезде в Финляндию действовало ограничение - не более 300 евро на человека (это на финской границе), а россиян вообще особо не спрашивали. Что-то изменилось»? Диана Каява: «А личные вещи в эти 25 кг входят или нет»?

Юлия Мякеля: «Оторвите чеки, и все. Просто народ по чекам получает инвойсы и «таксфри». Для этого чеки и сохраняют. Или кто 3 телефона завозит в коробках. Ясно, что их стоимость выше».

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Maria Kaarna: «Для тех, у кого действительно есть деньги, или те, кто вывозит товар для перепродажи, ничего не изменится. И до этого вывозился товар, превышающий все таможенные лимиты и нормы. Очень умело и замечательно  работают, в таком духе и продолжат». С подобной оценкой согласен и Alexander Block: «Те, у кого деньги есть, и берут для себя - не помеха. А вот всякое молодёжное спекульё из разряда «я разбогател за 2 недели», будет громче орать про антинародный режим».

Николай Гладков: «25 кг – типа «жесть», но на самом деле - это норма. Я возил раньше по 50 кг и поверьте, если каждый пассажир возьмёт по 50 кг, то в машину не поместится. Что касается дорогих вещей, то через наши границы такого, кроме «перепродашек» из РФ не встретишь. «Айфоны» просто заставили закупать на территории России».

Alexander Block: «Есть очень простой способ обходить ценовое ограничение ввоза товаров в Россию. Уверен, что промышляющие этим уже давно все поняли и будут обходить». Vadim Byrkland: «Крупные московские фирмы как возили фурами санкционные продукты и овощи под видом стройматериалов, так и будут возить».

По информации Северо-Западного таможенного управления, с 1 января 2019 года устанавливается новый порядок временного ввоза на территорию России иностранными физлицами автомобилей для личного пользования, зарегистрированных в иностранном государстве и принадлежащих на праве собственности иностранному банку, иной иностранной кредитной организации, иностранному юрлицу, осуществляющему лизинговую деятельность.

Такие транспортные средства в личных целях могут временно ввозиться без предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов при одновременном выполнении ряда условий, ознакомиться с которыми можно на сайте ФТС РФ.


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Беспошлинно теперь можно ввозить 25 килограммов
Если в салоне и (или) багажнике вашего автомобиля товаров и продуктов более чем на 25 кг, а их стоимость составляет свыше 500 евро, придется делать отметку в пункте 3.5 пассажирской таможенной декларации (ПТД). Форма ПТД с измененными весовыми и стоимостными нормами товаров для личного пользования размещена на официальном сайте ФТС России.В случае предъявления физлицами, прибывающими на территорию России заполненной ПТД старого образца, таможенники на пунктах пропуска будут вносить рукописным способом изменения в пункт 3.5 ПТД путем проставления подписи, даты и личной номерной печати на каждом исправлении.{{material_124048}} Напомним, что еще пару дней назад таможенные правила были более лояльными: беспошлинный ввоз личных вещей возможен был при соблюдении следующих условий: общий вес багажа не мог  превышать 50 кг, а суммарная стоимость вещей должна была составлять не больше 1500 евро для наземного транспорта.Нововведение вызвало бурную дискуссию в социальных сетях. Сразу видно, что «наши люди» довольно часто пересекают границу Родины и отнюдь не «с голыми руками». Некто Ольга Трифонова задается вопросом: «Интересно, они с калькуляторами общую сумму покупок будут у каждого считать»? И тут же получает ответ у Анатолия Савчука: «Видно же - по количеству пакетов в машине».Оксана Петрик: «Кому платить? Финнам или россиянам? Раньше, вроде, при въезде в Финляндию действовало ограничение - не более 300 евро на человека (это на финской границе), а россиян вообще особо не спрашивали. Что-то изменилось»? Диана Каява: «А личные вещи в эти 25 кг входят или нет»?Юлия Мякеля: «Оторвите чеки, и все. Просто народ по чекам получает инвойсы и «таксфри». Для этого чеки и сохраняют. Или кто 3 телефона завозит в коробках. Ясно, что их стоимость выше». {{material_123035}} Maria Kaarna: «Для тех, у кого действительно есть деньги, или те, кто вывозит товар для перепродажи, ничего не изменится. И до этого вывозился товар, превышающий все таможенные лимиты и нормы. Очень умело и замечательно  работают, в таком духе и продолжат». С подобной оценкой согласен и Alexander Block: «Те, у кого деньги есть, и берут для себя - не помеха. А вот всякое молодёжное спекульё из разряда «я разбогател за 2 недели», будет громче орать про антинародный режим».Николай Гладков: «25 кг – типа «жесть», но на самом деле - это норма. Я возил раньше по 50 кг и поверьте, если каждый пассажир возьмёт по 50 кг, то в машину не поместится. Что касается дорогих вещей, то через наши границы такого, кроме «перепродашек» из РФ не встретишь. «Айфоны» просто заставили закупать на территории России».Alexander Block: «Есть очень простой способ обходить ценовое ограничение ввоза товаров в Россию. Уверен, что промышляющие этим уже давно все поняли и будут обходить». Vadim Byrkland: «Крупные московские фирмы как возили фурами санкционные продукты и овощи под видом стройматериалов, так и будут возить».По информации Северо-Западного таможенного управления, с 1 января 2019 года устанавливается новый порядок временного ввоза на территорию России иностранными физлицами автомобилей для личного пользования, зарегистрированных в иностранном государстве и принадлежащих на праве собственности иностранному банку, иной иностранной кредитной организации, иностранному юрлицу, осуществляющему лизинговую деятельность.Такие транспортные средства в личных целях могут временно ввозиться без предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов при одновременном выполнении ряда условий, ознакомиться с которыми можно на сайте ФТС РФ.
2019-01-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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