Беспошлинный ввоз автомобилей украинцами превращается в эпидемию
В конце апреля 110KM.RU цитировал замминистра инфраструктуры Украины Мустафы Найема, который заявил, что «партнеры в Польше, Словакии и Румынии слегка удивлены таким активным обновлением воюющего автопарка страны, для которой весь мир собирает средства на гуманитарную помощь». Тогда же в украинский парламент внесли законопроект, предлагающий восстановить отмененные налоги для импортных автомобилей.
Авторы законопроекта указывают, что за первую неделю из-за отмены ввозной пошлины, акцизного налога и НДС в бюджет не поступило 350 млн грн. Сейчас каждый день бюджет недополучает более 100 млн грн. Нередки случаи ввоза автомобилей премиум класса, когда граждане пользуются льготами на ввоз автомобилей для собственного обогащения.
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