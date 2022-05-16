Беспошлинный ввоз автомобилей украинцами превращается в эпидемию

Ранее мы писали Европа в шоке: украинцы начали скупать премиальные автомобили В начале апреля украинские власти освободили импортные товары от пошлин и налога на добавленную стоимость ... Читать далее

Первый заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины Александр Шуцкий пожаловался, что беспошлинный ввоз автомобилей «превращается в эпидемию». Со времени принятия закона о нулевой пошлине было ввезено 80 000 транспортных средств для личного использования. Это создает большие пробки на границе, мешает ввозу гуманитарной помощи и горючего, пишет УНИАН . По словам чиновника, везут в основном автомобили стоимостью от 5 000 до 10 000 евро, но 30% ввозимых машин стоят от 20 000 евро и выше.

В конце апреля 110KM.RU цитировал замминистра инфраструктуры Украины Мустафы Найема, который заявил, что «партнеры в Польше, Словакии и Румынии слегка удивлены таким активным обновлением воюющего автопарка страны, для которой весь мир собирает средства на гуманитарную помощь». Тогда же в украинский парламент внесли законопроект, предлагающий восстановить отмененные налоги для импортных автомобилей.

Авторы законопроекта указывают, что за первую неделю из-за отмены ввозной пошлины, акцизного налога и НДС в бюджет не поступило 350 млн грн. Сейчас каждый день бюджет недополучает более 100 млн грн. Нередки случаи ввоза автомобилей премиум класса, когда граждане пользуются льготами на ввоз автомобилей для собственного обогащения.

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