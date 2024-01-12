Бестселлер Chery в России проверили в краш-тесте

Эксперты австралийской системы краш-тестов ANCAP провели серию испытаний и проверили безопасность кроссовера Chery Tiggo 7 Pro. По итогам нескольких тестов автомобиль удостоился максимальных 5 звезд. Защиту взрослых пассажиров оценили на 88%, детей – на 87%, пешеходов – на 72%, а работу электронных систем безопасности – на 86%.

С прошлого года в обновленном регламенте испытаний ANCAP появился раздел «Спасение и эвакуация». Автомобили получают дополнительные баллы за функциональность открывания дверей и окон при погружении в воду, а также за бесперебойную работу окон или наличие устройства для разбивания окна. Из девяти автомобилей, оцененных ANCAP в 2023 году, три продемонстрировали эффективность открывания окон, в числе которых и Tiggo 7 Pro.

Упомянутые модели: Chery Tiggo 7 Pro (от 1 479 000 Р )

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