Бестселлер Chery в России проверили в краш-тесте
С прошлого года в обновленном регламенте испытаний ANCAP появился раздел «Спасение и эвакуация». Автомобили получают дополнительные баллы за функциональность открывания дверей и окон при погружении в воду, а также за бесперебойную работу окон или наличие устройства для разбивания окна. Из девяти автомобилей, оцененных ANCAP в 2023 году, три продемонстрировали эффективность открывания окон, в числе которых и Tiggo 7 Pro.
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Прямо как у Драгунского: «В кои-то веки захотел быть рыцарем, так денег нет». В конце минувшей недели Chery озвучила рублевые цены на Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid, и сразу стало понятно: имеем дело с особым, нетривиальным продуктом. Разница с уже привычными нам Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 7 Pro сродни пропасти: 3 999 900 руб. против 2 574 900 руб. и 2 504 900 руб. соответственно.Читать далее
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-
26.12.2023, 07:43
Китайские автомобили уверенно заняли две трети российского авторынка
Аналитическая компания «Автостат Инфо» изучила данные о продажах новых легковых китайских автомобилей в России с января по ноябрь 2023 года и выяснила, что их доля в денежном выражении давно перевалила за 60%.Читать далее
-
23.11.2023, 10:42
Таксисты пересели с «Логанов» и «Солярисов» на Lada и Chery: названы самые популярные автомобили такси
Еще недавно самыми популярными моделями у таксистов были недорогие и надежные Renault Logan, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo. C уходом производителей из России, таксистам пришлось переориентироваться на машины отечественного и китайского автопрома.Читать далее
-
30.10.2023, 17:47
Тест-драйв Chery Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid: рыцарь в серой фланели
Прямо как у Драгунского: «В кои-то веки захотел быть рыцарем, так денег нет». В конце минувшей недели Chery озвучила рублевые цены на Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid, и сразу стало понятно: имеем дело с особым, нетривиальным продуктом. Разница с уже привычными нам Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 7 Pro сродни пропасти: 3 999 900 руб. против 2 574 900 руб. и 2 504 900 руб. соответственно.Читать далее
-
30.10.2023, 00:01
5 самых доступных гибридных автомобилей в России осенью 2023 года
Гибридные автомобили постепенно набирают популярность в России. Выбор таких машин у дилеров пока не очень большой и стоят они ощутимо дороже аналогов с классическим ДВС.Читать далее
-
17.10.2023, 16:01
Какие китайские автомобили чаще всего попадают в ДТП: страховщики составили ТОП-3
По итогам января – сентября 2023 года общее число аварий с участием китайских автомобилей на российских дорогах выросло до 3,2% от всех случаев, выяснили эксперты одной из страховых компаний.Читать далее
-
25.08.2023, 13:24
В России пересчитали все китайские автомобили: сколько их?
Специалисты аналитического агентства «Автостат» изучили данные о регистрации легковых автомобилей и выяснили, что по состоянию на 1 июля 2023 года в России насчитывалось более миллиона машин китайских марок.Читать далее
- 2 289 900 РChery Tiggo 7 Pro 2021 в Москве
- 1 900 000 РChery Tiggo 7 Pro 2022 в Зеленограде
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- 2 130 000 РChery Tiggo 7 Pro 2021 в Зеленограде
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- 2 745 000 РChery Tiggo 7 Pro 2023 в Москве
- 2 650 000 РChery Tiggo 7 Pro 2023 в Москве
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