Бестселлеру российского рынка «стукнуло» 10 лет: каким мы его знаем
Фото: Lada
Как говорят на «АвтоВАЗе», в конструкции шасси «Гранты» использованы технологии, которые до того были отработаны на Lada Sport. Речь, прежде всего, идет об отрицательном развале задних колес, что повышает управляемость.
Изначально в стартовой комплектации у автомобиля была водительская подушка безопасности. А самое главное и, пожалуй, престижное (если такое определение уместно), именно Lada Granta стала первой среди серийных машин отечественного производства получила автоматическую коробку передач.
Приобрести бюджетную «Гранту» сегодня можно аж в 6 модификациях: седан, лифтбек, универсал, хэтчбек, универсал Cross, седан Drive Active. Какой-никакой, присутствует выбор силовых агрегатов – все они на основе 1,6-литрового мотора собственного производства: 8-клапанный мощностью 90 л.с. (агрегатируется с МКП), 16-клапанный (98 л.с.) сочетается с 4-ступенчатым «автоматом» плюс 16-клапанный 106-сильный (МКП или АМТ).
Ко всему прочему Granta дала жизнь ряду спецверсий. Среди них - учебный автомобиль (с дополнительным комплектом педалей для инструктора), вариант с ручным управлением для водителей с ограниченными возможностями, а также коммерческие модели полурамной компоновки грузоподъемностью до 915 кг.
Напомним, что самый доступный автомобиль Lada Granta, согласно информации с официального сайта автопроизводителя, седан - 559 900 рублей. Лифтбек подороже – от 581 900 рублей, далее – универсал (от 588 900 рублей), хэтчбек (от 613 500 рублей), универсал Cross (от 683 900 рублей) и седан Drive Active (от 750 900 рублей).
- 335 000 РВАЗ (Lada) Granta 2015 в Москве
- 275 000 РВАЗ (Lada) Granta 2012 в Москве
- 310 000 РВАЗ (Lada) Granta 2012 в Москве
- 700 000 РВАЗ (Lada) Granta 2020 в Москве
- 409 000 РВАЗ (Lada) Granta 2017 в Москве
- 750 000 РВАЗ (Lada) Granta 2020 в Москве
- 420 000 РВАЗ (Lada) Granta 2016 в Москве
- 570 000 РВАЗ (Lada) Granta 2017 в Москве
- 820 000 РВАЗ (Lada) Granta 2021 в Москве
- 475 000 РВАЗ (Lada) Granta 2017 в Москве
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