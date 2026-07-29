Bestune в России: какие новинки ждут автолюбителей до конца 2026 года?

Bestune готовит новые модели и локализацию производства в России

Китайская марка Bestune не только не отказывается от планов по запуску производства в России, но и рассматривает расширение ассортимента уже к 2026 году. Какие перемены ждут покупателей, что известно о новых моделях и почему это может повлиять на весь сегмент - разбираемся подробно. Мало кто знает, что бренд уже начал регистрацию новых товарных знаков, а часть моделей исчезла с рынка.

Китайская марка Bestune не только не отказывается от планов по запуску производства в России, но и рассматривает расширение ассортимента уже к 2026 году. Какие перемены ждут покупателей, что известно о новых моделях и почему это может повлиять на весь сегмент - разбираемся подробно. Мало кто знает, что бренд уже начал регистрацию новых товарных знаков, а часть моделей исчезла с рынка.

Для российских автолюбителей новость о возможном расширении модельного ряда Bestune и планах по локализации производства имеет особое значение. В условиях, когда рынок переживает серьезные перемены, появление новых моделей и запуск сборки на территории страны способны не только повысить доступность автомобилей, но и изменить расстановку сил среди конкурентов.

Как сообщает Autonews, представители Bestune подтвердили, что компания рассматривает возможность расширения ассортимента в России до конца 2026 года. Пока детали о будущих новинках держатся в секрете, однако известно, что речь идет о моделях, которые могут заинтересовать широкий круг покупателей. В частности, ранее обсуждался выход на рынок электрической линейки Bestune Joyee, а концерн FAW уже оформил заявку на регистрацию соответствующего товарного знака.

Планы по локализации производства также остаются в силе, хотя сроки запуска пока не раскрываются. Еще в 2025 году обсуждалась перспектива организации сборки автомобилей Bestune на российских предприятиях. В начале 2026 года представители бренда уточнили, что локализация затронет сразу три модели: кроссоверы Т90 и Т77, а также лифтбек В70. Однако позже стратегия была скорректирована - из продуктовой линейки убрали кроссовер T77, а еще раньше исчез T55. Сейчас в продаже остались только две модели: кроссовер T90 и лифтбек B70.

Интересно, что подобные изменения в портфеле бренда не уникальны для российского рынка. В последние годы многие автопроизводители корректируют свои стратегии, сокращая или обновляя модельные ряды в зависимости от спроса и логистических возможностей. Например, в материале о трансформации сегмента гибридных внедорожников подробно разбирается, как новые решения и подходы могут повлиять на ожидания покупателей - подробности в нашем обзоре.

Концерн FAW, которому принадлежит Bestune, представлен в России сразу несколькими брендами. Помимо легковых автомобилей, под маркой FAW реализуется коммерческая и грузовая техника, а также премиальные модели Hongqi. Это создает дополнительные возможности для развития и диверсификации предложения на рынке. Судя по имеющимся данным, расширение модельного ряда Bestune и запуск локального производства могут стать важным шагом для укрепления позиций китайских марок в России. Для покупателей это означает потенциальное снижение цен, появление новых комплектаций и более широкий выбор в сегменте доступных автомобилей.