Китайские автогиганты категорически опровергли слухи о своем уходе из России и грозят подать в суд

Не дождетесь: Bestune и Dongfeng официально опровергли слухи о прекращении работы в России

На фоне слухов о массовом уходе китайских брендов с российского рынка Bestune, Rpx Motor и Dongfeng выступили с официальными заявлениями. Компании не только опровергли информацию о прекращении деятельности, но и раскрыли планы по развитию. Что происходит на рынке - разбираемся в деталях

В четверг в российских СМИ разразился настоящий скандал касательно возможного ухода ряда китайских автопроизводителей с отечественного рынка. В центре внимания оказались ряд брендов из Поднебесной, которые за последние годы успели занять заметные позиции среди новых игроков. Телеграм-канал Shot со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина опубликовал список из 10 китайских марок, которые вскоре могут уйти из России, серьезно усложнив жизнь отечественным автомобилистам, которые успели приобрети их машин.

Однако, сразу три компании незамедлительно разослали по СМИ опровержения. В официальных заявлениях они четко обозначили свою позицию: уход с российского рынка не планируется, а все сообщения на эту тему не соответствуют действительности. Более того, концерн ROX Motor рассматривает возможность подать иск о клевете.

Пресс-служба Bestune подчеркнула, что компания продолжает работать в России в полном объеме. Более того, в ближайших планах - расширение дилерской сети, что должно повысить доступность автомобилей марки для покупателей в разных регионах страны. Представители бренда отметили, что все обязательства перед клиентами и партнерами выполняются без задержек, а сервисное обслуживание и поставки запчастей осуществляются в штатном режиме.

Dongfeng, в свою очередь, также подтвердил, что не собирается сворачивать деятельность в России. Официальный импортер «Дунфэн Мотор Рус» реализует стратегию долгосрочного присутствия, делая акцент на развитии дилерской сети по легковым автомобилям и поддержке коммерческого транспорта. В компании заверили, что все сервисные обязательства перед владельцами автомобилей выполняются в полном объеме, а поставки новых моделей и комплектующих продолжаются без перебоев.

ROX Motor также рассматривает российский рынок, как один из стратегических. У компании есть планы только по расширению присутствия в России. Спрос на продукцию компании в январе вырос на 44%. Функционирует сеть, состоящая из более, чем 30 дилерских предприятий.

Интересно, что на фоне подобных новостей эксперты отмечают: российский рынок остается одним из значимых для многих китайских автопроизводителей. Несмотря на периодические слухи и опасения, связанные с изменением геополитической ситуации и логистическими трудностями, крупные бренды продолжают инвестировать в развитие инфраструктуры и сервисных центров. Это подтверждается и недавними заявлениями других игроков, которые делают ставку на долгосрочное присутствие в России.

К слову, интерес к китайским автомобилям в России продолжает расти, что подтверждается и недавним стартом продаж новых моделей. Например, недавно на рынке появилась обновленная версия популярного кроссовера, о чем подробно рассказывалось в материале о новом поколении CHANGAN CS35MAX. Это еще раз подчеркивает, что китайские бренды не только не уходят, но и активно развивают свое присутствие, предлагая российским покупателям все больше современных и технологичных автомобилей.