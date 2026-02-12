Китайские автогиганты категорически опровергли слухи о своем уходе из России и грозят подать в суд

12 февраля 2026, 16:54
Не дождетесь: Bestune и Dongfeng официально опровергли слухи о прекращении работы в России
Не дождетесь: Bestune и Dongfeng официально опровергли слухи о прекращении работы в России
На фоне слухов о массовом уходе китайских брендов с российского рынка Bestune, Rpx Motor и Dongfeng выступили с официальными заявлениями. Компании не только опровергли информацию о прекращении деятельности, но и раскрыли планы по развитию. Что происходит на рынке - разбираемся в деталях
В четверг в российских СМИ разразился настоящий скандал касательно возможного ухода ряда китайских автопроизводителей с отечественного рынка. В центре внимания оказались ряд брендов из Поднебесной, которые за последние годы успели занять заметные позиции среди новых игроков. Телеграм-канал Shot со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина опубликовал список из 10 китайских марок, которые вскоре могут уйти из России, серьезно усложнив жизнь отечественным автомобилистам, которые успели приобрети их машин.
Однако, сразу три компании незамедлительно разослали по СМИ опровержения. В официальных заявлениях они четко обозначили свою позицию: уход с российского рынка не планируется, а все сообщения на эту тему не соответствуют действительности. Более того, концерн ROX Motor рассматривает возможность подать иск о клевете.
Пресс-служба Bestune подчеркнула, что компания продолжает работать в России в полном объеме. Более того, в ближайших планах - расширение дилерской сети, что должно повысить доступность автомобилей марки для покупателей в разных регионах страны. Представители бренда отметили, что все обязательства перед клиентами и партнерами выполняются без задержек, а сервисное обслуживание и поставки запчастей осуществляются в штатном режиме.
Dongfeng, в свою очередь, также подтвердил, что не собирается сворачивать деятельность в России. Официальный импортер «Дунфэн Мотор Рус» реализует стратегию долгосрочного присутствия, делая акцент на развитии дилерской сети по легковым автомобилям и поддержке коммерческого транспорта. В компании заверили, что все сервисные обязательства перед владельцами автомобилей выполняются в полном объеме, а поставки новых моделей и комплектующих продолжаются без перебоев.
ROX Motor также рассматривает российский рынок, как один из стратегических. У компании есть планы только по расширению присутствия в России. Спрос на продукцию компании в январе вырос на 44%. Функционирует сеть, состоящая из более, чем 30 дилерских предприятий.
Интересно, что на фоне подобных новостей эксперты отмечают: российский рынок остается одним из значимых для многих китайских автопроизводителей. Несмотря на периодические слухи и опасения, связанные с изменением геополитической ситуации и логистическими трудностями, крупные бренды продолжают инвестировать в развитие инфраструктуры и сервисных центров. Это подтверждается и недавними заявлениями других игроков, которые делают ставку на долгосрочное присутствие в России.
К слову, интерес к китайским автомобилям в России продолжает расти, что подтверждается и недавним стартом продаж новых моделей. Например, недавно на рынке появилась обновленная версия популярного кроссовера, о чем подробно рассказывалось в материале о новом поколении CHANGAN CS35MAX. Это еще раз подчеркивает, что китайские бренды не только не уходят, но и активно развивают свое присутствие, предлагая российским покупателям все больше современных и технологичных автомобилей.
Похожие материалы ДонгФенг, ФАВ, Рокс
-
21.01.2026, 09:54
Парадокс рынка: Китай назвал лучших автопроизводителей и модели 2025 года — лидеры снова удивили
В Китае подвели итоги автомобильного года. Оценка проводилась по пяти параметрам. В списке - как привычные, так и новые имена. Электромобили и гибриды бросили вызов классике. Кто оказался на вершине - интрига сохраняется.Читать далее
-
20.01.2026, 13:36
FAW Bestune готовит локализацию моделей Т90, В70 и нового Т77 для России
FAW Bestune анонсировала выпуск локализованных моделей для России. Место сборки пока держится в секрете. Ожидается возвращение обновленного T77. Китайские бренды меняют стратегию на рынке.Читать далее
-
18.12.2025, 08:46
Топ-12 доступных автомобилей с классическим автоматом в России в 2025 году
В 2025 году выбор машин с классическим автоматом стал ограничен. Мы собрали список самых доступных моделей. Узнайте, какие автомобили еще можно найти на рынке. Некоторые цены могут удивить даже опытных водителей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
25.06.2025, 15:51
Два китайских автомобиля резко подешевели в России
В России заметно снизились цены двух моделей китайского бренда Bestune. Производитель увеличил «прямую скидку» при покупке обновленного лифтбека Bestune B70 и флагманского кроссовера Bestune T90 до 200–400 тысяч рублей.Читать далее
-
27.05.2025, 13:57
Три модели Bestune неожиданно подешевели в России – что и на сколько?
Китайская марка Bestune объявила о расширении дисконта на свои модели в России. Прямые скидки на некоторые автомобили выросли до 250 тысяч рублей, что должно дополнительно стимулировать покупателей в условиях нестабильного спроса.Читать далее
-
13.12.2024, 14:25
У дилеров появился новый стильный китайский лифтбек
Глава подразделения Легковых автомобилей FAW Восточная Европа господин Ма Гуйчао дал официальный старт продажам в России обновленного лифтбека Bestune B70. Автомобиль предложат с двумя моторами на выбор и в трех уровнях оснащения. Цены начинаются от 2 149 990 рублей.Читать далее
-
11.12.2024, 07:40
В Россию привезли новый лифтбек и кроссовер. Сколько они стоят?
Компания FAW официально представила на российском рынке среднеразмерный кроссовер Bestune T90 и обновленный лифтбек Bestune B70. Первым в декабре в продажу поступит лифтбек по цене от 2,5 млн рублей. Продажи кроссовера стартуют в январе, он будет чуть дороже.Читать далее
-
16.05.2024, 15:37
FAW привез в Россию рестайлинговый Bestune B70: что изменилось
Компания FAW представила в России обновленный Bestune B70. Продажи стартуют летом, стоить новинка будет чуть дороже. Изменения затронули дизайн и оснащение, моторы остались прежними.Читать далее
-
05.02.2024, 00:08
5 самых доступных в России новых автомобилей с классическим «автоматом» в январе 2024 года
Гидротрансформаторный «автомат» считается одним из наиболее надежных типов автоматической трансмиссии. Сейчас производители все чаще отдают предпочтение «роботам» и вариаторам, поэтому найти на рынке машину с классическим «автоматом» непросто.Читать далее
-
16.06.2023, 13:12
В Петербурге стартует сборка нового кроссовера Lada: комплектации и цены
В субботу, 17 июня, с конвейера бывшего заводе Nissan в Санкт-Петербурге сойдут первые кроссоверы Lada X-Cross 5. Клиентам предложат две комплектации на выбор с безальтернативным 1,5-литровым турбомотором.Читать далее
Похожие материалы ДонгФенг, ФАВ, Рокс
-
21.01.2026, 09:54
Парадокс рынка: Китай назвал лучших автопроизводителей и модели 2025 года — лидеры снова удивили
В Китае подвели итоги автомобильного года. Оценка проводилась по пяти параметрам. В списке - как привычные, так и новые имена. Электромобили и гибриды бросили вызов классике. Кто оказался на вершине - интрига сохраняется.Читать далее
-
20.01.2026, 13:36
FAW Bestune готовит локализацию моделей Т90, В70 и нового Т77 для России
FAW Bestune анонсировала выпуск локализованных моделей для России. Место сборки пока держится в секрете. Ожидается возвращение обновленного T77. Китайские бренды меняют стратегию на рынке.Читать далее
-
18.12.2025, 08:46
Топ-12 доступных автомобилей с классическим автоматом в России в 2025 году
В 2025 году выбор машин с классическим автоматом стал ограничен. Мы собрали список самых доступных моделей. Узнайте, какие автомобили еще можно найти на рынке. Некоторые цены могут удивить даже опытных водителей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
25.06.2025, 15:51
Два китайских автомобиля резко подешевели в России
В России заметно снизились цены двух моделей китайского бренда Bestune. Производитель увеличил «прямую скидку» при покупке обновленного лифтбека Bestune B70 и флагманского кроссовера Bestune T90 до 200–400 тысяч рублей.Читать далее
-
27.05.2025, 13:57
Три модели Bestune неожиданно подешевели в России – что и на сколько?
Китайская марка Bestune объявила о расширении дисконта на свои модели в России. Прямые скидки на некоторые автомобили выросли до 250 тысяч рублей, что должно дополнительно стимулировать покупателей в условиях нестабильного спроса.Читать далее
-
13.12.2024, 14:25
У дилеров появился новый стильный китайский лифтбек
Глава подразделения Легковых автомобилей FAW Восточная Европа господин Ма Гуйчао дал официальный старт продажам в России обновленного лифтбека Bestune B70. Автомобиль предложат с двумя моторами на выбор и в трех уровнях оснащения. Цены начинаются от 2 149 990 рублей.Читать далее
-
11.12.2024, 07:40
В Россию привезли новый лифтбек и кроссовер. Сколько они стоят?
Компания FAW официально представила на российском рынке среднеразмерный кроссовер Bestune T90 и обновленный лифтбек Bestune B70. Первым в декабре в продажу поступит лифтбек по цене от 2,5 млн рублей. Продажи кроссовера стартуют в январе, он будет чуть дороже.Читать далее
-
16.05.2024, 15:37
FAW привез в Россию рестайлинговый Bestune B70: что изменилось
Компания FAW представила в России обновленный Bestune B70. Продажи стартуют летом, стоить новинка будет чуть дороже. Изменения затронули дизайн и оснащение, моторы остались прежними.Читать далее
-
05.02.2024, 00:08
5 самых доступных в России новых автомобилей с классическим «автоматом» в январе 2024 года
Гидротрансформаторный «автомат» считается одним из наиболее надежных типов автоматической трансмиссии. Сейчас производители все чаще отдают предпочтение «роботам» и вариаторам, поэтому найти на рынке машину с классическим «автоматом» непросто.Читать далее
-
16.06.2023, 13:12
В Петербурге стартует сборка нового кроссовера Lada: комплектации и цены
В субботу, 17 июня, с конвейера бывшего заводе Nissan в Санкт-Петербурге сойдут первые кроссоверы Lada X-Cross 5. Клиентам предложат две комплектации на выбор с безальтернативным 1,5-литровым турбомотором.Читать далее